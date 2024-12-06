«Хадн дадн» выпустили клип на композицию «Поцелуйчик солнышка»

В красочном ролике нет сюжета, но много танцев, причудливых костюмов, персонажей и визуальных решений. По словам самих артистов, они «всегда мечтали снять танцевальный клип с хореографией и призраками». В этом им помог продакшн SPOT. Забавный факт: басист «Хадн дадн» Сергей Какуркин не смог присутствовать на съемках, поэтому в видео он появляется в виде изображения на полотенце.