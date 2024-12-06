«Хадн дадн» выпустили клип на композицию «Поцелуйчик солнышка»

Московский коллектив «Хадн дадн», сочетающий в своей музыке фолк и электронику, поделился видео на трек «Поцелуйчик солнышка». Песня вошла в одноименный альбом группы, увидевший свет в марте.
В красочном ролике нет сюжета, но много танцев, причудливых костюмов, персонажей и визуальных решений. По словам самих артистов, они «всегда мечтали снять танцевальный клип с хореографией и призраками». В этом им помог продакшн SPOT. Забавный факт: басист «Хадн дадн» Сергей Какуркин не смог присутствовать на съемках, поэтому в видео он появляется в виде изображения на полотенце.
Ранее мы включили предстоящее шоу коллектива в подборку главных московских концертов декабря.