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«Хадн дадн» выпустили клип на композицию «Поцелуйчик солнышка»

Московский коллектив «Хадн дадн», сочетающий в своей музыке фолк и электронику, поделился видео на трек «Поцелуйчик солнышка». Песня вошла в одноименный альбом группы, увидевший свет в марте.

Источник: Звук

Московский коллектив «Хадн дадн», сочетающий в своей музыке фолк и электронику, поделился видео на трек «Поцелуйчик солнышка». Песня вошла в одноименный альбом группы, увидевший свет в марте.

В красочном ролике нет сюжета, но много танцев, причудливых костюмов, персонажей и визуальных решений. По словам самих артистов, они «всегда мечтали снять танцевальный клип с хореографией и призраками». В этом им помог продакшн SPOT. Забавный факт: басист «Хадн дадн» Сергей Какуркин не смог присутствовать на съемках, поэтому в видео он появляется в виде изображения на полотенце.

Ранее мы включили предстоящее шоу коллектива в подборку главных московских концертов декабря.