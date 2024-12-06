В Самарской области людям с ОВЗ вручили премию Губернатора

— Очень много достижений и результатов, а самое главное — воли и силы духа вы проявляете каждый день, показывая своим примером, что такое быть настоящим патриотом, гражданином, отцом, сыном, дочерью. И мы очень вами гордимся. В нашей области проживает более 209 тысяч граждан с ОВЗ. И наша общая задача в тесном взаимодействии сделать окружающий мир добрее, без барьеров, обеспечить полноценное участие в общественной жизни региона всех наших сограждан, — отметил губернатор.