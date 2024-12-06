В Самарской области людям с ОВЗ вручили премию Губернатора

В Самарском театре юного зрителя прошло награждение лауреатов премии Губернатора. Глава региона Вячеслав Федорищев вручил дипломы людям с ОВЗ, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, и участникам СВО. Также руководитель области поздравил и наградил победителей и призеров чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
— Очень много достижений и результатов, а самое главное — воли и силы духа вы проявляете каждый день, показывая своим примером, что такое быть настоящим патриотом, гражданином, отцом, сыном, дочерью. И мы очень вами гордимся. В нашей области проживает более 209 тысяч граждан с ОВЗ. И наша общая задача в тесном взаимодействии сделать окружающий мир добрее, без барьеров, обеспечить полноценное участие в общественной жизни региона всех наших сограждан, — отметил губернатор.
В Самарской области продолжают работать над совершенствованием реабилитационной помощи детям и их семьям. Кроме того, в регионе развивают систему инклюзивного образования, расширяя возможности трудоустройства граждан с ОВЗ. Многие проекты в губернии подготавливают и реализуют общественные организации. Их рекомендуют применять и в других субъектах страны.