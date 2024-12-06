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В Краснодаре вернули тепло в дома на Северной после взрыва в колодце

В Краснодаре на Северной устранили повреждение в колодце.

В Краснодаре вернули тепло в дома на улице Северной после взрыва в колодце. Восстановительные работы завершены, сообщили «КП»-Кубань’в «Краснодаргоргазе».

Напомним, ЧП случилось на пересечении Северной и Садовой в ночь на 5 декабря. В колодце произошел взрыв.

Во время восстановительных работ специалисты нашли повреждение газопровода. Это связано с воздействием высоковольтного электрокабеля, который проложили с нарушением норм.

«Выявлены и другие факты, такие как нарушение охранной зоны газопровода — в опасной близости от газопровода располагался светофор, который был демонтирован», — сообщили в «Краснодаргоргазе».

Вечером 5 декабря временно отключили отопление в домах, которые находятся рядом с местом ЧП. Работы продолжались до 02:00.

В настоящее время дома на Северной отапливаются.

ЖКХ