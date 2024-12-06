Путин сказал о комфортных тарифах на связь с 1 марта 2025 года

Комфортные тарифы на связь в Союзном государстве установят с 1 марта 2025 года. Об этом 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства сказал президент России Владимир Путин, сообщает БелТА.
«Новые правила вступят в силу уже с 1 марта 2025 года», — отметил Владимир Путин.
Напомним, что тема отмены роуминга между Беларусью и Россией муссируется не первый год, так же как и не единожды переносилась дата этой отмены. По задумке, мобильная связь для всех абонентов в двух странах должна полностью обеспечиваться в режиме домашней сети (здесь подробнее).
В повестке дня Высшего госсовета Союзного государства обозначен пункт о введении комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства.
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