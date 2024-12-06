Путин сказал о комфортных тарифах на связь с 1 марта 2025 года

Напомним, что тема отмены роуминга между Беларусью и Россией муссируется не первый год, так же как и не единожды переносилась дата этой отмены. По задумке, мобильная связь для всех абонентов в двух странах должна полностью обеспечиваться в режиме домашней сети (здесь подробнее).