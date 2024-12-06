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Реставрация Храма-памятника воинам в Казани

Реставрация Храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году.

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На реставрацию объекта культурного наследия из федерального и регионального бюджета выделили более 300 млн руб. Сам храм-памятник планируют открыть после реставрации в августе 2025 года. «Фоторепортаж Ъ Волга-Урал».

архитектура