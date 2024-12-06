В трибьют-альбом группы «Любэ» вошел хит «Там, за туманами» в исполнении Ваенги

Песня «Там, за туманами» вошла в пятый студийный альбом «Любэ» «Песни о людях», который вышел в 1997 году. Многие слушатели считают ее «военным» хитом, однако к «героико-патриотическому» жанру она относится только в определенной части. В остальном, песня посвящена простым россиянам.
«Там, за туманами» пережила две волны народного признания, одна из которых — при выходе альбома, а вторая — когда вся страна переживала за событиями вокруг гибели моряков-подводников АПЛ «Курск», отметил солист группы Николай Расторгуев.
«Там, за туманами» — замечательная песня, приглянулась мне сразу. Мы ее записали с одного или двух дублей. «Там, за туманами» мгновенно стала хитом. Через какое-то время после ее появления случилась трагедия с подводной лодкой «Курск», и с этого момента она стала, на мой взгляд, символом, даже, можно сказать, гимном подводников. Так мне кажется. Вообще, это одна из лучших песен «Любэ», — поделился музыкант.
Он отметил, что при написании песен ему интересен человек, «который делает свое дело на своем месте, неважно где». Расторгуев подчеркнул, что Ваенга выбрала правильный подход к композиции и исполнила ее «как нужно».
Ранее, 29 ноября, стало известно, что первым синглом с альбома стала песня «Станция “Таганская” в исполнении рок-музыканта Гарика Сукачева. Музыкант поделился, что отлично помнит первые песни “Любэ” и знаком с Расторгуевым больше 40 лет.