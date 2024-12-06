В трибьют-альбом группы «Любэ» вошел хит «Там, за туманами» в исполнении Ваенги

«Там, за туманами» — замечательная песня, приглянулась мне сразу. Мы ее записали с одного или двух дублей. «Там, за туманами» мгновенно стала хитом. Через какое-то время после ее появления случилась трагедия с подводной лодкой «Курск», и с этого момента она стала, на мой взгляд, символом, даже, можно сказать, гимном подводников. Так мне кажется. Вообще, это одна из лучших песен «Любэ», — поделился музыкант.