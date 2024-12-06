«Счастье — быть тем, кто исполнил детскую мечту»: Беглов дал старт новогодней акции «Дерево желаний»

Акция проводится в Петербурге уже в десятый раз. За это время исполнилось более семи тысяч детских желаний.
Александр Беглов снял с новогодней ёлки три открытки с детскими пожеланиями: 6-летняя Настя попросила у Деда Мороза колонку, 13-летний Саша — мягкую игрушку, а 9-летний Вадим — шахматы для слепых.
«По-моему, это большое счастье — быть тем, кто исполнил детскую мечту. Память об исполненной мечте дети сберегут на всю жизнь», — сказал глава города.
Ранее президент России Владимир Путин поучаствовал в ежегодной всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». В числе прочих главе государства попался шар маленькой Арины. В этот Новый год она загадала желание побывать в Петербурге.