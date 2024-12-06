Глава Таганрога объяснила отсутствие сирен во время атаки БПЛА

— В домах вместе с УК провели работу по приспособлению подвалов. На сайте разместили адреса укрытий. На бюджетные средства закупили аптечки. Было поручено организовать сидения для тех, кто будет спускаться. На входах разместили объявления о том, где и у кого находится ключ, — добавила Светлана Камбулова.