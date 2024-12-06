Глава Таганрога объяснила отсутствие сирен во время атаки БПЛА

Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова в прямой трансляции объяснила, почему люди не слышали сирену во время атаки БПЛА.
— Когда нет угрозы гражданскому населению, мы об этом не информируем, сигнал не включаем. Специалисты несут службу в установленном порядке. Только в том случае, когда есть опасность для горожан, звучит сирена, — пояснила Светлана Камбулова.
Управленец попросила не относиться легкомысленно к сигналам об опасности, даже, если их проводят в целях тренировки. При включении сирен всем необходимо спуститься в укрытие или уйти с улицы.
Ранее городские власти уже проверили в домах подвальные помещения, которые можно использовать в качестве укрытий. Всего таких мест оказалось 387.
— В домах вместе с УК провели работу по приспособлению подвалов. На сайте разместили адреса укрытий. На бюджетные средства закупили аптечки. Было поручено организовать сидения для тех, кто будет спускаться. На входах разместили объявления о том, где и у кого находится ключ, — добавила Светлана Камбулова.