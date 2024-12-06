Одну полосу старого Борского моста не откроют к 10 декабря

Замдиректора ГУАД Андрей Лежнин рассказал, что перед началом работ по укладке литого асфальтобетона выявили «локальные нарушения технологии нанесения гидроизоляции». Технология была нарушена, когда сильный ветер в ночь с 21 на 22 ноября повредил «тепляк» — сооружение для сохранения температуры и защиты от осадков. На отбракованных участках уже проводят очистку плиты проезжей части от первого слоя гидроизоляции. После этого выполнят повторное устройство гидроизоляционной системы.