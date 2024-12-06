Донские парламентарии обсудили, как поддержать пчеловодов

В Законодательном Собрании Ростовской области парламентарии обсудили законодательные аспекты защиты донского пчеловодства.
Зампредседателя Законодательного Собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко сказал, что на Дону пчеловодство имеет давние и глубокие исторические традиции. Уже в ХVII веке казаки масштабно занимались разведением пчел.
ТРЕВОЖНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ.
Также парламентарий озвучил конкретные цифры. В мае 2023-го в перечне пчеловодческих хозяйств региона было почти 2100 пчеловодов — владельцев ЛПХ, которые содержали более 139 тысяч пчелосемьи. Но в последние годы наблюдается сокращение показателей. Сейчас в 1363 донских хозяйствах насчитывается −133 тысячи пчелосемей.
На сокращение пчел влияет, среди прочего, несогласованная с пчеловодами обработка цветущих сельхозкультур пестицидами. В результате гибнут насекомые, между хозяйствующими субъектами складываются конфликтные ситуации.
В прошлом году в федеральном законодательстве были установлены не только минимальный, но и максимальный предельный срок, в течение которого должно проводиться оповещение населения об обработках пестицидами.
— Несмотря на принимаемые меры и реализуемые решения на всех уровнях власти, травля пчел, их гибель, продолжается и в настоящее время. Конечно, радует, что масштабы гибели пчел намного меньше, чем в прошлом, — говорит Вячеслав Василенко.
Он подчеркнул, что согласно исследованиям, около 75 процентов всех продовольственных культур не могут существовать без опыления. Таким образом, продовольственная безопасность населения напрямую зависит от благополучия основных опылителей — медоносных пчел.
«СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ СМОЖЕМ ПРИУМНОЖИТЬ ДОСТИЖЕНИЯ».
— Назрела необходимость обсудить сложившуюся ситуацию, выслушать мнения и скоординировать совместную работу пчеловодов, сельхозтоваропроизводителей, которые занимаются растениеводством, муниципальных образований, ветеринарной службы, чтобы решить вопросы и проблемы, которые сегодня возникают в отрасли. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить достижения донского пчеловодства, — подчеркнул депутат.
Во время обсуждения было озвучено множество инициатив, направленных на развитие отрасли, сохранение донского пчеловодства. Так, региональному Правительству было предложено разработать и принять государственную программу или подпрограмму развития пчеловодства, обеспечив тем самым поддержку пчеловодов в долгосрочной перспективе.