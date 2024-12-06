Донские парламентарии обсудили, как поддержать пчеловодов

— Несмотря на принимаемые меры и реализуемые решения на всех уровнях власти, травля пчел, их гибель, продолжается и в настоящее время. Конечно, радует, что масштабы гибели пчел намного меньше, чем в прошлом, — говорит Вячеслав Василенко.