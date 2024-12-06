«Ленинград», «5УТРА», Ваня Дмитриенко и другие выступили на «Вечернем Звуке»

В этот раз на сцене выступила рок-группа «Ленинград», представившая новую пластинку «Синяя богиня». Затем отыграли концертную программу Лолита, Ваня Дмитриенко, «5УТРА», Хабиб, A"Studio, Татьяна Куртукова, «Золотое кольцо» (Надежда и Григорий Кадышевы), NEMIGA, ST, Карина Нигай, Сергей Бобунец, ОРХАН, IVANITSKAYA. Кроме того, на сцену вышел многообещающий музыкант Bogdan Kiyashko, известный по девятому сезону шоу «Голос». Его песни регулярно попадали в плейлисты Звука ГРОМЧЕ, открывающие слушателям новые имена в индустрии.