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«Ленинград», «5УТРА», Ваня Дмитриенко и другие выступили на «Вечернем Звуке»

5 декабря в пространстве TAU прошла итоговая презентация музыкальных новинок 2024 года — одиннадцатый «Вечерний Звук». Мероприятие от HiFi-стриминга Звук в поддержку артистов и правообладателей направлено на эффективное продвижение новой музыки и увеличение аудитории исполнителей.

Источник: Звук

5 декабря в пространстве TAU прошла итоговая презентация музыкальных новинок 2024 года — одиннадцатый «Вечерний Звук». Мероприятие от HiFi-стриминга Звук в поддержку артистов и правообладателей направлено на эффективное продвижение новой музыки и увеличение аудитории исполнителей.

«Ленинград».

«Вечерний Звук» Лолита.

«Вечерний Звук» Ваня Дмитриенко.

«Вечерний Звук» «5УТРА».

«Вечерний Звук» Хабиб.

«Вечерний Звук» A"Studio.

«Вечерний Звук» Татьяна Куртукова.

«Вечерний Звук» Надежда и Григорий Кадышевы.

«Вечерний Звук» NEMIGA.

«Вечерний Звук» Сергей Бобунец.

«Вечерний Звук» Карина Нигай.

«Вечерний Звук» ОРХАН.

«Вечерний Звук» IVANITSKAYA.

«Вечерний Звук» Bogdan Kiyashko.

«Вечерний Звук».

В этот раз на сцене выступила рок-группа «Ленинград», представившая новую пластинку «Синяя богиня». Затем отыграли концертную программу Лолита, Ваня Дмитриенко, «5УТРА», Хабиб, A"Studio, Татьяна Куртукова, «Золотое кольцо» (Надежда и Григорий Кадышевы), NEMIGA, ST, Карина Нигай, Сергей Бобунец, ОРХАН, IVANITSKAYA. Кроме того, на сцену вышел многообещающий музыкант Bogdan Kiyashko, известный по девятому сезону шоу «Голос». Его песни регулярно попадали в плейлисты Звука ГРОМЧЕ, открывающие слушателям новые имена в индустрии.

Сергей Балдин и Юлия Барановская.

«Вечерний Звук» Ганвест.

«Вечерний Звук» NANSI & SIDOROV.

«Вечерний Звук» Ray!

«Вечерний Звук» Артем Кид.

«Вечерний Звук» Артем Жидков.

«Вечерний Звук» Артем Белов.

«Вечерний Звук».

Ведущими презентации стали генеральный продюсер Звука Сергей Балдин и телеведущая Юлия Барановская. Поддержать артистов пришли: ведущая Telegram-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр, музыканты ГАНВЕСТ, Ray!, NANSI & SIDOROV, блогеры Артем Кид, Артем Жидков, Артем Белов и другие.

Ранее мы рассказали, кто выступил на юбилейном «Вечернем Звуке».