Праздник меда в Ташкенте — сладкое событие года

Мероприятие проходит в столичном парке Анхор, где жителей и гостей Ташкента ждет изобилие натурального ароматного меда, продукты пчеловодства — прополис, перга, пыльца, маточное молочко, а также выставка современного оборудования для пасек. Здесь можно узнать и приобрести все, что связано с миром пчел.