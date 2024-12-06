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Праздник меда в Ташкенте — сладкое событие года

На яркий и вкусный «Праздник меда» всех любителей натуральных лакомств пригласила Ассоциация пчеловодов Узбекистана.

Источник: Sputnik.uz

Мероприятие проходит в столичном парке Анхор, где жителей и гостей Ташкента ждет изобилие натурального ароматного меда, продукты пчеловодства — прополис, перга, пыльца, маточное молочко, а также выставка современного оборудования для пасек. Здесь можно узнать и приобрести все, что связано с миром пчел.

Гостей ждут:

  • дегустации различных сортов меда,
  • увлекательные беседы и мастер-классы,
  • новые знакомства с единомышленниками.

Праздник объединяет пчеловодов со всех уголков Узбекистана, а также гостей из Центральной Азии и России.

Окунуться в атмосферу узбекского гостеприимства, открыть для себя удивительный мир пчел и насладиться теплом зимнего праздника можно до 10 декабря.

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