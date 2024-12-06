Праздник меда в Ташкенте — сладкое событие года

Мероприятие проходит в столичном парке Анхор, где жителей и гостей Ташкента ждет изобилие натурального ароматного меда, продукты пчеловодства — прополис, перга, пыльца, маточное молочко, а также выставка современного оборудования для пасек. Здесь можно узнать и приобрести все, что связано с миром пчел.
Гостей ждут:
- дегустации различных сортов меда,
- увлекательные беседы и мастер-классы,
- новые знакомства с единомышленниками.
Праздник объединяет пчеловодов со всех уголков Узбекистана, а также гостей из Центральной Азии и России.
Окунуться в атмосферу узбекского гостеприимства, открыть для себя удивительный мир пчел и насладиться теплом зимнего праздника можно до 10 декабря.