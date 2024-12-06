Масштабный ремонт улицы Малиновского в Ростове планируют завершить 9 декабря

Завершить масштабный ремонт улицы Малиновского в Ростове-на-Дону планируют 9 декабря 2024 года. Об этом говорится на сайте городской администрации.
К этому моменту, по данным департамента автодорог, основные работы уже выполнены. Сейчас завершается ремонт на последнем участке, который проходит от проспекта Стачки до улицы 339 Стрелковой Дивизии. Там выполняют фрезерование полотна и укладку асфальтобетонной смеси.
— Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать ситуацию при планировании маршрутов, — обратились к автолюбителям власти донской столицы.
Напомним, обновление Малиновского начали с 21 октября. За устранение дефектов взялись две подрядные организации. Одна компания отвечает за отрезок пути от 339 Стрелковой Дивизии до кольца на Малиновского/Доватора. Вторая — выполняет ремонт на отрезке от проспекта Стачки до улицы 339 Стрелковой Дивизии, кольцо Малиновского/Таганрогская.