Масштабный ремонт улицы Малиновского в Ростове планируют завершить 9 декабря

К этому моменту, по данным департамента автодорог, основные работы уже выполнены. Сейчас завершается ремонт на последнем участке, который проходит от проспекта Стачки до улицы 339 Стрелковой Дивизии. Там выполняют фрезерование полотна и укладку асфальтобетонной смеси.