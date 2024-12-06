Омский «Авангард» оставил в составе игроков форварда Ивана Игумнова

Что интересно, на это раз пресс-служба «Авангарда» не ограничилась сухой констатацией факта продления контракта, но и не скупилась на похвалы. Генеральный менеджер клуба Герман Чистяков назвал Игумнова мастеровитым и самоотверженным игроком, поелзным даже не в игре, но и «на скамейке запасных, а также в раздевалке». По оценке Чистякова, этот игрок никогда не сдается и вдохновляет этим других.