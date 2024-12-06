Олбани
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский «Авангард» оставил в составе игроков форварда Ивана Игумнова

Контракт с нападающим продлен еще на год.

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил, что вопреки слухам, не собирается расставаться с форвардом Иваном Игумновым. Контракт с ним продлен еще и на следующий сезон.

Что интересно, на это раз пресс-служба «Авангарда» не ограничилась сухой констатацией факта продления контракта, но и не скупилась на похвалы. Генеральный менеджер клуба Герман Чистяков назвал Игумнова мастеровитым и самоотверженным игроком, поелзным даже не в игре, но и «на скамейке запасных, а также в раздевалке». По оценке Чистякова, этот игрок никогда не сдается и вдохновляет этим других.

Официальная статистика Ивана Игумнова в «Авангарде» этого сезона — 2 шайбы и 5 результативных передач за 30 матчей.