Что изменится в России с 1 декабря 2024 года: бойцам СВО, иностранцам, автолюбителям и странствователям

Новшества вновь ожидают россиян с 1 декабря 2024 года. Вникаем, что поменяется для участников специальной военной операции, мигрантов, автомобилистов и любителей путешествовать поездами, а также чего коснется модернизация правил для VPN-сервисов.
Изменения в общественной жизни
- С 1 декабря 2024 года и до 1 июня 2025-го в Московской и Оренбургской областях экспериментально стартует обязательный сбор биометрии у въезжающих в Россию гостей из зарубежья. Таким образом, начнет создаваться база с изображениями лиц и отпечатков пальцев мигрантов.
- С 1 декабря по 29 февраля автомобилистам вновь запретят поездки на летней резине. Напомним, что штраф за несоблюдение правила составит 500 рублей.
Изменения в финансовой сфере
- С 1 декабря новым участникам специальной военной операции, решившим служить минимум год, и их женам спишут до десяти миллионов рублей обязательств перед банками, а также аннулируют постановления об исполнительском долге в случае непогашенных платежей.
- Поднимутся расценки на услуги компании «Российские железные дороги». Для грузовых перевозок — на 13,8%, для пассажирских — на 11,6%.
Изменения в интернет-среде
- С 1 декабря 2024 года до 1 сентября 2029-го постановлением Роскомнадзора будет запрещено предавать огласке научную, научно-техническую информацию и статистические сведения о VPN-сервисах для минования блокировок.
Памятка россиянину: что изменится в России с 1 декабря 2024 года
|Ввод обязательного сбора биометрии у мигрантов
|Экспериментально стартует с 1 декабря 2024 года и продлится до 1 июня 2025-го в Московской и Оренбургской областях. Таким образом, начнет создаваться база с изображениями лиц и отпечатков пальцев мигрантов.
|Сезонный запрет поездок на летней резине
|С 1 декабря по 29 февраля непослушным автомобилистам вновь грозит штраф 500 рублей.
|Списание кредитов для новых участников СВО
|Бойцам, решившим служить минимум год, и их женам аннулируют до десяти миллионов рублей обязательств перед банками и постановления о списании исполнительского долга в случае непогашенных платежей.
|Рост расценок на услуги компании «Российские железные дороги»
|Для грузовых перевозок — на 13,8%, для пассажирских — на 11,6%.
|Нововведения для VPN-сервисов
|С 1 декабря 2024 года до 1 сентября 2029-го постановлением Роскомнадзора будет запрещено предавать огласке научную, научно-техническую информацию и статистические сведения о них для минования блокировок.