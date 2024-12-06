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Что изменится в России с 1 декабря 2024 года: бойцам СВО, иностранцам, автолюбителям и странствователям

Обыденность, бюджет семьи, путешествия и автоправила — как трансформируются будни жителей России с 1 декабря 2024 года.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail
Человек идет в зимнем лесу
Источник: Unsplash.com

Новшества вновь ожидают россиян с 1 декабря 2024 года. Вникаем, что поменяется для участников специальной военной операции, мигрантов, автомобилистов и любителей путешествовать поездами, а также чего коснется модернизация правил для VPN-сервисов.

Изменения в общественной жизни

  • С 1 декабря 2024 года и до 1 июня 2025-го в Московской и Оренбургской областях экспериментально стартует обязательный сбор биометрии у въезжающих в Россию гостей из зарубежья. Таким образом, начнет создаваться база с изображениями лиц и отпечатков пальцев мигрантов.
  • С 1 декабря по 29 февраля автомобилистам вновь запретят поездки на летней резине. Напомним, что штраф за несоблюдение правила составит 500 рублей.

Изменения в финансовой сфере

  • С 1 декабря новым участникам специальной военной операции, решившим служить минимум год, и их женам спишут до десяти миллионов рублей обязательств перед банками, а также аннулируют постановления об исполнительском долге в случае непогашенных платежей.
  • Поднимутся расценки на услуги компании «Российские железные дороги». Для грузовых перевозок — на 13,8%, для пассажирских — на 11,6%.

Изменения в интернет-среде

  • С 1 декабря 2024 года до 1 сентября 2029-го постановлением Роскомнадзора будет запрещено предавать огласке научную, научно-техническую информацию и статистические сведения о VPN-сервисах для минования блокировок.

Памятка россиянину: что изменится в России с 1 декабря 2024 года

Ввод обязательного сбора биометрии у мигрантовЭкспериментально стартует с 1 декабря 2024 года и продлится до 1 июня 2025-го в Московской и Оренбургской областях. Таким образом, начнет создаваться база с изображениями лиц и отпечатков пальцев мигрантов.
Сезонный запрет поездок на летней резинеС 1 декабря по 29 февраля непослушным автомобилистам вновь грозит штраф 500 рублей.
Списание кредитов для новых участников СВОБойцам, решившим служить минимум год, и их женам аннулируют до десяти миллионов рублей обязательств перед банками и постановления о списании исполнительского долга в случае непогашенных платежей.
Рост расценок на услуги компании «Российские железные дороги»Для грузовых перевозок — на 13,8%, для пассажирских — на 11,6%.
Нововведения для VPN-сервисовС 1 декабря 2024 года до 1 сентября 2029-го постановлением Роскомнадзора будет запрещено предавать огласке научную, научно-техническую информацию и статистические сведения о них для минования блокировок.
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