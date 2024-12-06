Что изменится в России с 1 декабря 2024 года: бойцам СВО, иностранцам, автолюбителям и странствователям

Ввод обязательного сбора биометрии у мигрантов Экспериментально стартует с 1 декабря 2024 года и продлится до 1 июня 2025-го в Московской и Оренбургской областях. Таким образом, начнет создаваться база с изображениями лиц и отпечатков пальцев мигрантов.

Сезонный запрет поездок на летней резине С 1 декабря по 29 февраля непослушным автомобилистам вновь грозит штраф 500 рублей.

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