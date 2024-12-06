Праздничная подсветка появится на Нижегородской телебашне 8 декабря

А в феврале 2022 года архитектурная подсветка появилась на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Осветительные элементы установили как на пролетах, так и на опорах моста. Протяженность и лаконичность моста подчеркнули с помощью сплошной линии светильников, расположенных с двух сторон.