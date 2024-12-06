Праздничная подсветка появится на Нижегородской телебашне 8 декабря

Тематическая подсветка украсит телебашню в Нижнем Новгороде в честь 25-й годовщины подписания договора о создании Союзного государства Республики Беларусь и России. Иллюминацию можно будет увидеть с 20:00 до 22:00 9 декабря. Об этом сообщает филиал «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» ФГУП «РТРС».
На световом панно появятся цвета российского и белорусского флагов. Также можно будет увидеть бегущую строку с надписью «Союзному государству — 25 лет».
Напомним, что архитектурно-художественная подсветка украсила 14 исторических зданий в Арзамасе. Подсветку смонтировали на Соборной площади и прилегающих улицах. Теперь местные жители и туристы смогут любоваться историческими объектами во время вечерних и ночных прогулок.
А в феврале 2022 года архитектурная подсветка появилась на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Осветительные элементы установили как на пролетах, так и на опорах моста. Протяженность и лаконичность моста подчеркнули с помощью сплошной линии светильников, расположенных с двух сторон.