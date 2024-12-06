В Таганроге выявили нарушения во время рейда по общественному транспорту

В Таганроге во время очередной проверки работы общественного транспорта выявили нарушения. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Христофор Ермашов.
— Продолжается систематическая работа по контролю транспортных средств, их соответствие контрактным требованиям. Как на прошлой и позапрошлой неделях, мы выявили нарушения. Управлением транспорта в установленном порядке будут составлены акты, направлены претензии, — пообещал Христофор Ермашов.
Чиновник подчеркнул, что власти не намерены оставлять без внимания работу общественного транспорта. Проверки проводятся для улучшения обслуживания на маршрутах.
Также во время рейда зафиксировали ситуацию с пассажиропотоком. Это позволит в дальнейшем скорректировать графики подвижного состава на линиях. Обновленный план работы транспорта собираются разработать и вынести на обсуждение с жителями города.