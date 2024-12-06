Подборка лучших фильмов про Новый год и Рождество, которые создадут новогоднее настроение

Новый год — время праздничных застолий и уютных вечеров перед экраном телевизора. Что может поднять настроение лучше, чем хороший новогодний фильм? «Газета.Ru» составила подборку картин, которые помогут вам почувствовать приближение праздника и зададут правильный новогодний настрой.
Новогодняя ретро-классика.
~1. «Эта замечательная жизнь»~
Год: 1946
Житель небольшого городка Джордж Бейли запутался в неразрешимых проблемах. Всю жизнь он кому-то помогал, о ком-то заботился, решал чужие вопросы в ущерб своим желаниям и мечтам. А сейчас он сам нуждается в помощи. Накануне Рождества Джордж решает покончить с собой. Он уже готов совершить отчаянный шаг, но вместо этого спасает своего ангела-хранителя Кларенса Одбоди, которого направили с небес для помощи Бейли. Если Одбоди успешно справится с миссией, ему даруют долгожданные крылья.
Почему стоит посмотреть?
* Самый «рождественский» фильм Голливуда. Его просмотр в праздники для жителей США такая же традиция, как «Чародеи», «Карнавальная ночь» или «Ирония судьбы» для россиян.
~2. «Карнавальная ночь»~
Год: 1956
В Доме культуры идет подготовка к новогоднему балу. Главный организатор праздника Лена Крылова готовит феерическую концертную программу с участием молодежного джазового оркестра, танцоров, фокусника, клоунов. Но у исполняющего обязанности директора ДК Серафима Ивановича Огурцова свой взгляд на то, каким должен быть новогодний вечер. Нужны докладчик и лектор, из музыки — только классика, а вместо джазового оркестра — ансамбль пенсионеров. Никто из работников Дома культуры не хочет менять праздничную программу на скучное протокольное мероприятие. Используя разные уловки, они пытаются помешать планам Огурцова.
Почему стоит посмотреть?
* Любимая классика многих поколений жителей нашей страны. Веселый музыкальный фильм, который стал обязательной частью российского Нового года.
~3. «Магазинчик за углом»~
Год: 1940
Управляющий небольшим магазином подарков Альфред Кралик никак не может найти общий язык с продавщицей, симпатичной Кларой. Молодые люди постоянно препираются друг с другом. Оба они одиноки и пытаются устроить личную жизнь через объявления в газете. В какой-то момент одновременно они вступают в переписку с незнакомыми партнерами, и у каждого зарождаются чувства и надежды. Романтические встречи, назначенные в рождественский вечер, должны решить их судьбу.
Почему стоить посмотреть?
* Классическая рождественская романтическая комедия, снятая по мотивам венгерской пьесы «Парфюмерия» Миклоша Ласло.
~4. «Морозко»~
Год: 1964
Фильм снят по мотивам одноименной русской народной сказки. У старика со старухой растут две дочери, сводные сестры. Дочка старика — милая, добрая, работящая Настенька. Дочка старухи Марфушка — полная противоположность сестре. В этих же краях живет Иван, вдовий сын. Он покидает дом и идет искать себе невесту. По дороге его ждут разные испытания. Тем временем старуха решает избавиться от Настеньки и велит старику отвезти ее в лес. В лесу девушка встречает Морозко, и начинается волшебство.
Почему стоит посмотреть?
* Для многих Новый год ассоциируется именно с этой доброй сказкой. Занимательный сюжет, юмор, великолепный актерский состав, особая сказочная атмосфера — вот основные причины, почему каждый год мы пересматриваем этот фильм.
~5. «Новогодние приключения Маши и Вити»~
Год: 1975
Младшеклассники Витя и Маша отправляются в сказочный мир, чтобы спасти Снегурочку, которую похитил Кощей. Дед Мороз дает им советы: не ждать ни от кого помощи и самим помогать другим, не теряться в трудную минуту и держаться друг за друга. Кощей, узнав, что ребята отправились спасать Снегурочку, посылает им навстречу нечистую силу — Бабу Ягу, Лешего и дикого кота Матвея.
Почему стоит посмотреть?
* Новогодняя музыкальная сказка стала популярной благодаря доброму сюжету и запоминающимся песням, которые поют до сих пор.
Новогодние фильмы 1980 — 2000 годов.
~6. «Один дома»~
Год: 1990
Огромная семья Маккаллистеров собирается на рождественские каникулы в Париж. В суматохе сборов родители забывают про младшего сына Кевина. Восьмилетний мальчик остается один в большом доме. Сначала он этому страшно рад, но вскоре дом Маккаллистеров становится мишенью для двух грабителей. Кевину приходится в одиночку защищать дом, расставляя хитроумные ловушки для воров.
Почему стоит посмотреть?
* Популярная и очень смешная рождественская комедия, где также есть место серьезным темам: о ценности семьи, умении прощать и примирении. Картина давно стала праздничной классикой.
~7. «Бедная Саша»~
Год: 1997
Накануне Нового года талантливый и честный взломщик Березкин выходит из тюрьмы на побывку. С собой у него «общак», который незадачливый герой теряет. Не дожидаясь расправы, Березкин решает покончить с собой, но его спасает бродяга по имени Аристарх, подрабатывающий Дедом Морозом. Вместе они решают ограбить квартиру богатой банкирши, но попадают в ловушку, расставленную ее дочкой Сашей. Саша, лишенная материнского внимания и тепла, требует от Березкина ограбить банк ее мамы, чтобы та наконец оставила бизнес и больше времени проводила с дочкой.
Почему стоит посмотреть?
* Смешной сюжет и великолепный актерский состав. Блестящая работа Александра Збруева — за нее он получил награду фестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая мужская роль».
~8. «Жена священника»~
Год: 1996
Накануне Рождества пастор небольшой церкви Генри Биггс очень занят делами своего прихода. А на семью и жену Джулию времени у него почти нет, поэтому их брак вот-вот развалится. На помощь семейной паре приходит веселый, чудаковатый и бесшабашный ангел Дадли — но неожиданно он становится не решением, а источником проблем.
Почему стоит посмотреть?
* Легкий новогодний вдохновляющий фильм для всей семьи.
~9. «С широко закрытыми глазами»~
Год: 1999
Супруги Харфорд — молодая обеспеченная пара. Из их размеренной жизни давно исчезла страсть. Побывав на рождественском балу в богатом доме и пофлиртовав с незнакомцами, Билл и Элис делятся друг с другом своими давними сексуальными желаниями и эротическими фантазиями на тему измен. Элис вспоминает о мимолетной встрече с морским офицером и признается, что ради него она готова была бросить все. Потрясенный признаниями жены, Билл покидает дом и бродит по ночному Нью-Йорку. Он сталкивается с разными искушениями и даже пытается заняться сексом с проституткой. Наконец Билл попадает в загородный особняк, где богатые люди в венецианских масках предаются диким оргиям.
Почему стоит посмотреть?
* Психологическая драма, исследующая границы супружеской верности. Неосознанные желания главного героя путаются с реальностью.
~10. «Подарок на Рождество»~
Год: 1996
Говард Лэнгстон все время пропадает на работе, забывает о своих обещаниях и постоянно опаздывает. Из-за этого его семейная жизнь вот-вот даст трещину. В очередной раз опоздав на выступление своего сына Джейми, Говард обещает мальчику подарить на Рождество модную игрушку — турбомэна. Но, как обычно, он спохватывается в последний момент, когда все турбомэны раскуплены. Ему предстоит во что бы то ни стало отыскать заветную игрушку и спасти свою семью.
Почему стоит посмотреть?
* Современная рождественская сказка.
~11. «Эрнест спасает Рождество»~
Год: 1988
Санта-Клаус решает подыскать себе замену, так как стал слишком старым. Среди разных кандидатов он выбирает некоего Джо Каррутерса, который раньше вел на телевидении детские передачи, а сейчас работает в детском музее во Флориде. По дороге Санта садится в такси доброго и неуклюжего Эрнеста Уоррелла. Тот подвозит старика бесплатно, за что его увольняют из таксопарка. Все меняется, когда шофер находит в салоне машины забытый Санта-Клаусом мешок с подарками. Он хочет вернуть его старику, но тот находится в полиции. И теперь Рождество в руках Эрнеста.
Почему стоит посмотреть?
* Забавная и добрая рождественская история.
~12. «Осторожно, заложник!»~
Год: 1994
Накануне Рождества Кэролайн и Ллойд Шассеры непрерывно ссорятся. В их дом врывается вор Гас и берет супругов в заложники. Вскоре к ним присоединяется сын Шассеров Джесси и гости. Но Гас чувствует, что теперь он сам стал заложником этой сумасшедшей семейки — ведь скандалы между Ллойдом и Кэролайн продолжаются несмотря ни на что. Гасу ничего не остается, кроме как начать их мирить, иначе у него есть все шансы сойти с ума.
Почему стоит посмотреть?
* Остроумные диалоги, колкие шутки и разборки главных героев. Это рождественский фильм, после которого хочется поразмыслить о ценности семьи и любви к своим близким.
~13. «Рождественские каникулы»~
Год: 1989
Кларк Гризволд мечтает о старомодном Рождестве в большом семейном кругу. Он выбирает елку в лесу, украшает дом тысячами лампочек. На праздник приглашены родители Кларка и его жены. На пороге возникает и нежданный гость — безработный кузен Эдди и его семья в полном составе. Ситуация постепенно начинает выходить из-под контроля. В довершение ко всему Кларк получает письмо с работы о том, что в этом году не будет рождественской премии, на которую он так рассчитывал. Проблему берется решить кузен Эдди — он похищает босса Кларка Фрэнка Ширли, и у Кларка появляется возможность высказать все претензии своему начальнику в глаза.
Почему стоит посмотреть?
* Фильм снят по сценарию Джона Хьюза, автора таких знаменитых комедий, как «Один дома», «Бетховен», «101 далматинец».
~14. «Совершенно чокнутый»~
Год: 1994
Филипп руководит телефонной службой спасения от суицида, которая каждый день принимает десятки звонков от неуравновешенных, а порой и сумасшедших людей. Он — неисправимый оптимист, на такой работе по-другому и невозможно. Но под Рождество Филиппу вручают письмо о выселении, а фактически — о закрытии службы. Филипп идет на разные уловки, чтобы этого избежать. В Рождество героям приходится решать проблемы не только своих странных клиентов, но и свои собственные.
Почему стоит посмотреть?
* В фильме множество комичных ситуаций и эксцентричных персонажей, а главную роль исполнил знаменитый комик Стив Мартин.
~15. «Чародеи»~
Год: 1982
Новогодняя музыкальная комедия, снятая по сценарию братьев Стругацких. Сотрудник фабрики музыкальных инструментов, музыкант Иван Пухов влюблен в Алену, которая работает заведующей лабораторией института волшебства НУИНУ в городе Китежграде. Молодые люди готовятся к свадьбе. Но Алену преследует заместитель директора института, коварный Аполлон Сатанеев. Он идет на подлость, в результате чего девушка становится жертвой заклятья. Иван едет в Китежград, чтобы расколдовать свою невесту. Но беда в том, что Алена его просто забыла. И Ивану приходится хитростью пробираться на новогодний праздник в институте, чтобы спасти их любовь.
Почему стоит посмотреть?
* Один из главных новогодних фильмов в нашей стране, нестареющая классика с целой плеядой блестящих актеров и великолепными музыкальными номерами.
Новогодние фильмы после 2000 года.
~16. «Приходи на меня посмотреть»~
Год: 2000
Вся жизнь Татьяны сосредоточена вокруг больной матери Софьи Ивановны. В результате личная жизнь женщины не сложилась, и Софья Ивановна винит в этом себя. Незадолго до Нового года она загадывает желание: увидеть Таню счастливой — а там можно и умереть. И словно по мановению волшебной палочки на пороге их дома появляется прекрасный незнакомец по имени Игорь с цветами и шампанским. Он спешил на свидание с молодой любовницей, но ошибся домом. Татьяна уговаривает его сыграть роль ее жениха, чтобы успокоить и порадовать маму.
Почему стоит посмотреть?
* Добрая, светлая и сказочная история заставит поверить в чудо.
~17. «Семьянин»~
Год: 2000
Джек Кэмпбелл когда-то расстался со своей возлюбленной Кейт, пожертвовав чувствами ради карьеры. И вот спустя 13 лет он успешный бизнесмен, руководитель корпорации и жесткий босс, который требует, чтобы сотрудники в Сочельник сидели допоздна на работе. Во время совещания Джеку передают записку от Кейт, но он решает, что все чувства в прошлом и не стоит к этому возвращаться. По дороге домой Джек встречает необычного чернокожего юношу. Между ними происходит странный разговор. А наутро Джек просыпается в буквальном смысле другим человеком. Он женат на Кейт, у них двое детей. И в новой жизни Джек не бизнесмен, а торговец шинами, обычный семьянин, который еле сводит концы с концами.
Почему стоит посмотреть?
* Романтический фильм, который заставит задуматься, что в нашей жизни есть истинные ценности.
~18. «Фред Клаус, брат Санты»~
Год: 2007
Фред Клаус — полная противоположность своему брату Санте. Он всегда рос в его тени, все восхищались добротой и поступками Ника, а до Фреда окружающим не было никакого дела. Став взрослым, он живет обычной жизнью, проворачивая дела в коллекторской конторе. Однажды Фред по просьбе брата летит на Северный полюс и узнает неприятную новость: эксперт по эффективности решил упразднить Рождество. Санта вот-вот лишится работы, праздник под угрозой. Изменить ситуацию может только Фред.
Почему стоит посмотреть?
* В рождественской комедии показана семейная изнанка жизни Санта-Клауса. Он устал, борется с депрессией и ожирением, у него стерва-жена, а сюжет строится на семейном конфликте.
~19. «Рождество с неудачниками»~
Год: 2004
Супруги Лютер и Нора Крэнк решают проигнорировать Рождество: не ставить елку, не наряжать дом. Им надоела эта праздничная рутина. К тому же их единственная дочь уехала в другую страну, а Лютеру выпала возможность полететь на рождественские каникулы на Карибы, где нет никакого снега и елок. Однако это решение супругов имеет неожиданные последствия. Соседи объявляют им войну за «отмену Рождества», и Крэнкам в срочном порядке приходится менять планы — искать елку, наряжать дом и накрывать стол.
Почему стоит посмотреть?
* Забавный сюжет, в основе которого одноименная книга Джона Гришэма.
~20. «Отпуск по обмену»~
Год: 2006
Айрис Симпкинс ведет свадебную колонку в популярном лондонском издании. Аманда Вудс — владелица рекламного агентства в Калифорнии. Они успешны в своем деле, но несчастны в личной жизни. Девушки знакомятся на сайте обмена домами на время отпуска. В итоге на каникулы Аманда летит в заснеженную Англию, а Айрис — в солнечную Калифорнию. На новом месте у обеих героинь начинается новый жизненный виток, происходят судьбоносные встречи и знакомства.
Почему стоит посмотреть?
* Одна из самых популярных романтических комедий «нулевых» с блестящим актерским составом.
~21. «Ёлки»~
Год: 2010
Одиннадцать новогодних историй об обычных людях, жителях разных уголков России, которые накануне Нового года очень хотят поверить в чудо. Мальчик Вова из детского дома пытается помочь девочке Варе, которая соврала другим детям, что ее папа президент. В доказательство она заявила, что ее отец в новогодней речи произнесет особую фразу. Обман скоро раскроется. Как выпутаться из сложной ситуации? Вова верит в теорию шести рукопожатий и запускает цепочку добрых дел и взаимопомощи.
Почему стоит посмотреть?
* Фильм дал старт масштабной новогодней комедийной медиафраншизе, в которую входит 11 фильмов, сборники рассказов, игры. Первая картина, выпущенная в 2010 году, считается одной из наиболее удачных в этом цикле.
~22. «Реальная любовь»~
Год: 2003
Действие фильма начинается за пять недель до Рождества. И у каждого из героев есть шанс найти свою любовь — именно она становится движущей силой нескольких историй, которые начинаются и заканчиваются в аэропорту Хитроу. Так, писатель Джейми уезжает во Францию писать новую книгу и там встречает португалку Аурелию. Руководитель рекламного агентства Гарри и его секретарша Миа проявляют недвусмысленный интерес друг к другу. Дорогой кулон, который Гарри купил Мие, случайно находит его жена Карен. Вдовец Дэниел пытается справиться с болью после смерти жены и наладить контакт со своим пасынком Сэмом. На школьном вечере у сына он знакомится с матерью-одиночкой Кэрол и понимает, что есть шанс снова испытать большие чувства.
Почему стоит посмотреть?
* Звездный актерский состав.
~23. «Плохой Санта»~
Год: 2003
Уилли — алкоголик, хам и тип с криминальными наклонностями. Каждый год накануне Рождества он вместе с чернокожим карликом Маркусом проворачивает одну аферу: напарники устраиваются работать в магазин в качестве Санта-Клауса и эльфа, а после грабят его. Но в один момент все идет не по плану и управляющий магазином Боб Чипеска пытается уволить подозрительных сотрудников. Работая в магазине, Уилли знакомится со странным мальчиком Терманом, оставшимся на попечении выжившей из ума бабушки. Он решает поживиться за счет наивного ребенка, переезжая в его дом.
Почему стоит посмотреть?
* Много черного юмора, ругательств, секса, алкоголя и драк странным образом сочетаются с рождественской тематикой, приводя героев к хеппи-энду.
~24. «Рождество, опять»~
Год: 2014
Строитель Ноэль несколько лет подряд накануне Рождества приезжает в Нью-Йорк, чтобы подзаработать. Он круглые сутки продает новогодние елки на рождественском базаре и живет в трейлере. Но в этот раз у Ноэля подавленное настроение — недавно он расстался с любимой девушкой, которая была его помощницей. Однажды Ноэль обнаруживает на лавочке в парке замерзшую молодую незнакомку. Он отводит ее в свой фургон, не подозревая, что эта встреча скоро изменит его жизнь.
Почему стоит посмотреть?
* Нетипичный рождественский фильм, в котором раскрываются темы потери, принятия неизбежного и обретения нового смысла жизни.
~25. «Интуиция»~
Год: 2001
Накануне Рождества в Нью-Йорке Джонатан Трейгер знакомится в магазине с Сарой Томас. Они идут в ресторан и проводят вместе чудесный вечер. Хотя у каждого есть постоянный партнер, встает вопрос — продолжать отношения или расстаться? Сара предлагает положиться на волю случая. Она записывает свой телефон на обложке книги, он — на денежной купюре. Если когда-нибудь эти предметы попадут им в руки — значит, это судьба.
Почему стоит посмотреть?
* Легкая и красивая романтическая сказка со счастливым концом, как и положено в Рождество.
~26. «Тариф “Новогодний”~
Год: 2008
Странная женщина дарит молодому человеку Андрею тариф «Новогодний», когда он покупает новый телефон. Парень в Новый год по традиции звонит на незнакомый номер, чтобы поздравить неизвестного абонента с праздником. Так он знакомится с Аленой, которую недавно бросил возлюбленный. Молодые люди хотят назначить встречу, но тут выясняется странное: Андрей живет в 2009 году, а Алена — в 2008-м. Придя по адресу, указанному девушкой, Андрей узнает, что Алена погибла в массовой аварии за 15 минут до Нового 2009-го года. По телефону он передает девушке информацию, которая поможет предотвратить автокатастрофу. Но и его жизнь оказывается под угрозой.
Почему стоит посмотреть?
* Микс фэнтези, романтической комедии и рождественской истории.
~27. «Потерянное Рождество»~
Год: 2011
Десятилетний Гус накануне Рождества прячет ключи от машины, чтобы его отец не смог уехать на работу и побыл с семьей. Но мать находит ключи и сама садится за руль, чтобы отвезти мужа. Оба они погибают в автокатастрофе, где есть и другие жертвы. Гус остается один и винит себя в случившемся. Спустя год он уже не тот жизнерадостный мальчишка, а неприкаянный ребенок, который промышляет мелкими кражами. Но в городе появляется таинственный незнакомец Энтони. Он обладает удивительным даром: когда он прикасается к другому человеку, то видит, что тот потерял, и помогает ему это найти.
Почему стоит посмотреть?
* Нетипичный рождественский фильм, который начинается с трагического события и оставляет грустное послевкусие.
~28. «Эльф»~
Год: 2003
Шаловливый малыш, росший в приюте, случайно забрался в мешок Санта-Клауса и попал к эльфам. Те дали ему имя Бадди и воспитали как родного. Повзрослевший Бадди решает ехать в Нью-Йорк, чтобы разыскать своего отца. Тот совсем не интересуется появлением сына и вообще не верит, что странный мужчина в маскарадном костюме — его родная кровь. Но Бадди благодаря своей доброте и легкому характеру обретает новых друзей.
Почему стоит посмотреть?
* Блестящая актерская работа Уилла Ферелла, за которую он был удостоен награды MTV Movie Awards за лучшую комедийную роль.
~29. «Любите Куперов»~
Год: 2015
Шарлотта Купер решила собрать на Рождество всех своих родственников — а это целых четыре поколения семьи со своими «тараканами». Многим есть что скрывать друг от друга. Казалось бы, в добрый семейный праздник все должны забыть о распрях, проблемах и обидах. Но за столом разгорается грандиозный скандал.
Почему стоит посмотреть?
* Звездный состав исполнителей, в котором присутствуют три обладателя премии «Оскар»: Алан Аркин, Мариса Томей и Дайан Китон.
~30. «Привет семье»~
Год: 2005
Большая дружная семья Стоунов собирается на Рождество в родительском доме. Это пятеро взрослых детей и родители Келли и Сибил. Старший из детей, гордость родителей Эверетт приезжает из Нью-Йорка со своей невестой Мередит Мортон. Но семья дружно и демонстративно отвергает Мередит. Сибил кажется, что сын совершает ошибку и они с Мередит не пара. На помощь девушке спешит ее жизнерадостная сестра Эми. Но ее появление все только усложняет.
Почему стоит посмотреть?
* Трогательный сюжет, где, как в жизни, сплетается трагическое и комическое.
~31. «Пережить Рождество»~
Год: 2004
Миллионер Дрю Лэтем накануне Рождества расстается со своей девушкой Мисси. Ему совершенно не с кем встречать праздник, родственников и близких друзей у него нет. Психотерапевт советует Дрю написать на бумаге свои обиды и сжечь ее в доме, где он рос. Воплощая этот план, Дрю попадает к семейству Валко, которое теперь живет в доме его детства. За деньги миллионер уговаривает их сыграть его родственников.
Почему стоит посмотреть?
* Поучительный сюжет — любовь близких, теплые отношения и семейный очаг не купишь ни за какие деньги.
~32. «Санта на продажу»~
Год: 2010
В Лапландии во время бурения сопки Корватунтури обнаружена необычная находка. Инициатор буровых работ мистер Райли рассказывает, что на самом деле Корватунтури — это погребальный курган, которому много столетий. Малочисленный коренной народ саамами сохранил в кургане нечто ценное. Местные жители убеждены, что это гробница самого Санта-Клауса, ведь он по легенде жил на этой горе. Райли распоряжается приступить к взрывным работам, чтобы успеть к Рождеству отыскать гробницу. Но сами того не подозревая, бурильщики пробудили зло, таящееся в глубине горы. В местном селении начинают пропадать дети.
Почему стоит посмотреть?
* Черная комедия, разрушающая все стереотипы о Санта-Клаусе как о добром, милом волшебнике.
~33. «Счастливого Рождества»~
Год: 2005
В сочельник 1914 года на Западном фронте царит уныние. После очередного боя уставшие противники готовятся встречать Рождество, ведь это общий праздник и для немцев, и для шотландцев, и для французов. Заигравшая волынка подтолкнула их сложить оружие, выйти из окопов и пойти навстречу друг другу.
Почему стоит посмотреть?
* Один из самых сильных современных фильмов о Первой мировой войне, заставляющий задуматься о бессмысленности кровопролития. Эта рождественская мелодраматичная история несет глубокий гуманистический и антивоенный посыл.
~34. «Гринч — похититель Рождества»~
Год: 2000
В сказочном Ктограде жители очень любят праздновать Рождество. Один только отшельник — зеленый и волосатый Гринч — терпеть не может эту праздничную суету, да и в целом жителей городка. В отместку за нелюдимость про Гринча сочиняют разные жуткие небылицы. Только маленькая Синди стремится узнать больше о судьбе отшельника и верит, что в душе он не злой, а хороший и добрый. Синди выясняет, что с детства Гринч подвергался насмешкам и травле за свою внешность и за чувства к самой красивой девочке Ктограда Марте Мэй. Синди убеждает Гринча приехать на рождественский праздник, но там отшельник получает новую порцию унижений. В отместку он решает украсть у жителей Рождество.
Почему стоит посмотреть?
* Фильм снят по книге «Как Гринч украл Рождество», написанной в 1957 году американским детским писателей Доктором Сьюзом.
~35. «Со мною вот что происходит»~
Год: 2012
Накануне Нового года писатель Валентин приезжает в Москву из Волгограда, чтобы навестить младшего брата Артема. Тот трудится в офисе и мечтает продвинуться по службе. Братья узнают, что их отец смертельно болен. Валентину срочно нужно вернуться в Волгоград, чтобы успеть встретить праздник вместе с родителями. Но это не так-то просто. Валентин из-за пробок опаздывает на свой поезд и вынужден еще на день задержаться у брата. Артему предстоит корпоратив, где он должен исполнить песню «Со мною вот что происходит», чтобы его наконец заметил босс — большой поклонник фильма «Ирония судьбы». Ночь перед вылетом оказывается бессонной. Братья вынуждены приютить у себя соседскую девочку-подростка Алену. На следующее утро они вновь застревают в пробке.
Почему стоит посмотреть?
* Новогодняя суета — как повод для откровенного разговора на тему одиночества, неустроенности, потерянности и ненужности, надеждах и поиске счастья.
~36. «Рождество в Норвегии»~
Год: 2023
В кафе учительница Джессика, или Джей Джей, становится свидетельницей ссоры девушки с ее парнем по имени Хенрик. В знак примирения тот даже купил билеты на Рождество в Норвегию, но конфликт не улажен. Джей Джей со стаканчиком кофе выходит на улицу, но тут из кафе выскакивает Хенрик, задевает ее, и кофе проливается. Молодой человек приносит извинения. Позже он разыскивает Джей Джей, так как она оставила одну из ученических тетрадей. Хенрик, поддавшись порыву, предлагает Джей Джей лететь в Норвегию вместе с ним. Под влиянием разных обстоятельств девушка соглашается.
Почему стоит посмотреть?
* Прекрасные пейзажи Норвегии, колоритные костюмы, знакомство с обычаями и традициями этой страны.
~37. «Необыкновенная история на Рождество»~
Год: 2017
Молодой писатель Чарльз Диккенс переживает творческий кризис. Три его последних книги отвергнуты издателями. Нуждаясь в деньгах, он в канун Рождества решает написать святочный рассказ. Диккенс бродит по улицам, стремясь поймать вдохновение, и попадает на кладбище, где хоронят богатого одинокого старика, слывшего невероятным скупердяем. Так рождается идея скупого и алчного героя Скруджа, которому в сочельник является волшебный дух. Он требует, чтобы Скрудж изменил свое отношение к деньгам.
Почему стоит посмотреть?
* Новый взгляд на жизнь писателя Чарльза Диккенса и его знаменитый рассказ «Рождественская песнь в прозе».
~38. «Рождественская сказка»~
Год: 2008
Семья Вюйар впервые за шесть лет собирается вместе встретить Рождество. В дом Абеля и Юноны съезжаются их взрослые дети со своими семьями и проблемами. У старшей дочери Элизабет умственно отсталый сын-подросток Поль. Средний сын Анри страдает от алкоголизма. На праздник он приезжает с новой подружкой. Элизабет и Анри терпеть не могут друг друга. Младший сын Иван женат на Сильвии, которая скрывает страшную тайну. Еще один сын Вюйаров, Жозеф, в детстве умер от лейкемии. Теперь и Юнона узнает, что больна и ей срочно нужна пересадка костного мозга. Кто-то из детей или внуков должен стать донором. Но чтобы попытаться спасти Юнону, им нужно сначала переступить через свои обиды и решить психологические проблемы.
Почему стоит посмотреть?
* Фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь», а также премию «Сезар» сразу в девяти номинациях.
~39. «Рождество кота Боба»~
Год: 2020
Однажды бродяга Джеймс Боуэн находит на улице пушистого рыжего кота, и его жизнь кардинально меняется. Он бросает наркотики и меняет свой образ жизни: находит жилье, обретает друзей. Однако накануне Рождества настроение у Джеймса хуже некуда: денег едва хватает на самые элементарные вещи, дела идут неважно. К тому же служба по надзору за животными грозится отобрать у него его чудо-кота Боба. Но кот спасает положение: он точно знает, что, несмотря на все свалившиеся беды, праздник должен состояться!
Почему стоит посмотреть?
* Продолжение фильма «Уличный кот по кличке Боб», снятого по одноименному бестселлеру писателя Джеймса Боуэна.
~40. «Серебряные коньки»~
Год: 2020
В канун нового 1900 года сын фонарщика, курьер Матвей знакомится с аристократкой, дочерью богатого сановника Алисой, увлеченной химией и мечтающей о научной карьере. Алиса из очень богатой известной семьи. А у Матвея из всех ценностей — серебряные голландские коньки, которые когда-то подарил ему отец. Парню очень нужны деньги, так как его отец тяжело болен. Потеряв работу, Матвей попадает в банду воров, которой командует главарь Алекс. Несколько раз судьба сводит Матвея с Алисой, когда он промышляет воровством, но девушка не выдает его. Однажды он уговаривает Алису пойти с ним на свидание. Катаясь вместе на коньках, они окончательно понимают, что влюблены друг в друга. Но как им преодолеть все социальные барьеры и быть вместе?
Почему стоит посмотреть?
* Прекрасный актерский состав, где вместе с мастерами успешно заявили о себе молодые актеры Федор Федотов и Софья Присс.
~41. «Страна ОЗ»~
Год: 2015
В канун Нового года жительница поселка Малые Ляли Лена Шабадинова приезжает в Екатеринбург, чтобы выйти на работу в продуктовый ларек. Она ищет улицу Торфорезов, где находится торговая точка, и по дороге без конца попадает в нелепые, а порой опасные ситуации, из которых ей приходит выпутываться всеми правдами и неправдами.
Почему стоит посмотреть?
* Едкая, временами злобная сатира, где все типажи и характеры легко узнаваемы в жизни. Глядя на этот новогодний гротеск, надеешься, скорее, не на чудеса, а на их отсутствие.
~42. «На месте принцессы»~
Год: 2018
Накануне Рождества герцогиня Монако Маргарет и владелица кондитерской в Чикаго Стейси меняются местами. Девушки похожи друг на друга, как две капли воды. Все осложняется тем, что Маргарет влюбляется в коллегу Стейси, а Стейси — в ее жениха-принца.
Почему стоит посмотреть?
* История в духе Марка Твена на современный лад.
~43. «Бойфренд на Рождество»~
Год: 2004
Холли Грант еще в 13 лет загадала Санта-Клаусу желание, чтобы у нее был идеальный парень. И вот она взрослая женщина — и все еще одинока. А впереди рождественский вечер, и быть без пары совсем невыносимо. И тогда на пороге появляется он!
Почему стоит посмотреть?
* Романтический фильм о том, что чудо, если ждешь и веришь, обязательно произойдет, тем более в Рождество.
~44. «Санта и компания»~
Год: 2017
За десять дней до Рождества у эльфов случается эпидемия. Все они больны, и Санта-Клаусу приходится лететь на Землю в аптеку за витамином С. Так он оказывается в Париже. Но не имея опыта обычного общения с людьми, Санта-Клаус попадает в полицию. Помочь ему с покупкой лекарства вызывается местный адвокат.
Почему стоит посмотреть?
* Забавный фильм, где шутки строятся вокруг непрактичности и наивности Санта-Клауса. О мире людей он знает только то, что детям нужно дарить на Рождество подарки.
~45. «Новогодняя жена»~
Год: 2012
За месяц до Нового года Даша и Максим знакомятся в ночном клубе, а наутро просыпаются в одной постели. Молодые люди решают строить правильные отношения и зарегистрировать свой брак, если им удастся прожить вместе месяц и влюбленность никуда не исчезнет. Но, как выяснилось, это не так просто — все время возникают какие-то сложности, например, прежние партнеры Даши и Максима, воспылавшие чувствами к своим бывшим.
Почему стоит посмотреть?
* Романтический фильм с хорошей актерской игрой. Хотя финал предсказуем, от этого не менее интересно смотреть, как герои справляются с трудностями.