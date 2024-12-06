Электронный больничный запустят в Беларуси в 2025 году

Ранее Юлия Бердникова отмечала, сообщает БелТА, что электронный больничный уменьшит ошибки работодателей и облегчит задачу бухгалтериям предприятий и фирм, а также специалистам ФСЗН при назначении и выплате пособий по временной нетрудоспособности. Этот проект ФСЗН продвигает вместе с Минзравом.