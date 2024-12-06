Минфин Абхазии сообщил о дефиците средств на зарплаты бюджетникам

В Абхазии не хватает денег для выплат зарплат бюджетникам. Также есть риск массовых отключений света, если местные власти не смогут покупать электроэнергию у России по рыночной цене. Вдобавок в Абхазии сообщили о запрете поставок мандаринов в Российскую Федерацию, однако в Россельхознадзоре поспешили это заявление опровергнуть. О финансовом положении республики после приостановки помощи со стороны России и ноябрьских протестов — в материале «Газеты.Ru».