Мост через Каму на обходе Набережных Челнов испытали на прочность. По нему проехали 15 самосвалов, груженных песков. Вес каждого — 35 тонн. Для статических испытаний грузовики разместили на отдельных участках моста — всего было отработано 14 вариантов загрузки пролетов.
Колонна самосвалов несколько раз на разной скорости проехала по мосту, создавая максимальную нагрузку, а специалисты в это время провели замеры. Кроме этого, отработали проезды через препятствия: грузовики без торможения проходили по разложенным доскам для замеров реакции пролетных строений на удары от колес техники.
Итоги испытаний таковы: все технические показатели моста соответствуют норме и требованиям проекта.
Самый крупный мост в составе скоростного маршрута Казань — Екатеринбург, протяженность которого составляет 1,3 километра, готов к запуску. Полностью сдать обход намерены до конца 2024 года.