Мост через Каму на обходе Набережных Челнов испытали на прочность

Колонна самосвалов несколько раз на разной скорости проехала по мосту, создавая максимальную нагрузку, а специалисты в это время провели замеры. Кроме этого, отработали проезды через препятствия: грузовики без торможения проходили по разложенным доскам для замеров реакции пролетных строений на удары от колес техники.