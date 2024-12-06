«Калинов мост» перепел песню Любэ для трибьюта «Любэ. 35. Всё опять начинается…»

Песня «Не губите, мужики» стала знаковой для коллектива «Любэ», и в трибьют-альбоме «Любэ. 35. Всё опять начинается…» эту композицию исполнила рок-группа «Калинов мост». Солист «Любэ» Николай Расторгуев, поэт Александр Шаганов и лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин 6 декабря рассказали о создании песни и ее влиянии на группу.
«Песня стала популярной, так как попала в “Рождественские встречи” — самую популярную телепрограмму. Мы спели “Атас” и “Не губите, мужики”. Мы никогда не задумывались, хит это или не хит, предугадать не могли такой популярности», — поделился Расторгуев.
Он отметил, что, если бы существовал какой-то особый секрет создания хитов, популярными были бы все песни, но такого универсального рецепта нет, поэтому в превращении композиции в хит есть что-то волшебное. Расторгуев рассказал, что композитор Игорь Матвиенко добавил в припев песне «Не губите, мужики» цепляющий слушателя «хук», мастерством придумывать которые он действительно обладает.
Солист «Любэ» вспоминает, что группа проснулась знаменитой не сразу после выступления на передаче: коллектив тогда уже двигался к популярности, а «Рождественские встречи» просто ускорили этот процесс. Расторгуев подчеркнул, что «Любэ» не была похожа на звучавшие в те времена коллективы, например, «Мираж» и «Ласковый май», и сработал контраст. Солист отметил, что альбом «Атас» оказался очень удачным и вовремя появился, ведь из него ушли в народ многие песни.
«С этой песни, можно сказать, всё и началось. Она была записана на самой мощной в то время студии в МДМ. И после ее записи я услышал от ребят на студии: “Ты написал по-настоящему большую песню”. Она действительно выделялась из общего ряда», — вспоминает, в свою очередь, Шаганов.
Песня «Не губите, мужики» входит в дебютный альбом группы под названием «Атас», вышедший в 1989 году. Шаганов обратил внимание на то, что тогда в стране уже начинались серьезные перемены, и на советской эстраде пока не было песен о малоизвестных людях. Похожие сюжеты можно было найти только у писателей, творивших на деревенскую тему: Федора Абрамова, Валентина Распутина, Василия Шукшина, Владимира Солоухина и некоторых других. Кроме того, в песню была внесена совершенно новая речевая палитра. Поэт поделился мнением о том, что в те времена подобные стихи не хотели печатать, поэтому Шаганов не ограничивал себя в приемах. Более того, главный герой песни близок и ему, и большинству россиян, ведь они вышли из крестьянского сословия.
«Когда впервые вышел первый альбом группы “Любэ”, он нам показался очень цельным, гармоничным и оригинальным, и многие песни с этого альбома нам запомнились», — рассказал Ревякин.
Он добавил, что, когда возник вопрос, какую песню перепеть для трибьюта, музыканты «Калинова моста» сначала выбрали другую композицию, но потом передумали и остановились на «Не губите, мужики». Ревякину нравится в ней и музыка, и стихи, а «Калинов мост» работал над трибьютом с воодушевлением.
Трибьют «Любэ. 35. Всё опять начинается…» — переосмысление песен группы другими музыкантами в их фирменном стиле. Идея записать такой альбом появилась больше года назад, и в работе над ним приняли участие более 50 исполнителей и коллективов различных поколений и жанров.
Альбом откроет песня «Станция Таганская» в исполнении рок-музыканта Гарика Сукачева. В аранжировку добавлено звучание стилей ска, сайкобилли и серф и элементы цыганского фольклора. Сукачев в разговоре с «Известиями» 29 ноября выразил уверенность в том, что новая версия песни получилась стильной, модной и молодежной.