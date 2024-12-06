«Калинов мост» перепел песню Любэ для трибьюта «Любэ. 35. Всё опять начинается…»

Песня «Не губите, мужики» входит в дебютный альбом группы под названием «Атас», вышедший в 1989 году. Шаганов обратил внимание на то, что тогда в стране уже начинались серьезные перемены, и на советской эстраде пока не было песен о малоизвестных людях. Похожие сюжеты можно было найти только у писателей, творивших на деревенскую тему: Федора Абрамова, Валентина Распутина, Василия Шукшина, Владимира Солоухина и некоторых других. Кроме того, в песню была внесена совершенно новая речевая палитра. Поэт поделился мнением о том, что в те времена подобные стихи не хотели печатать, поэтому Шаганов не ограничивал себя в приемах. Более того, главный герой песни близок и ему, и большинству россиян, ведь они вышли из крестьянского сословия.