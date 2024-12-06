«11 копеек за одну минуту звонка, 1 гигабайт мобильного интернета за 4 рубля». Глава Минсвязи сказал о комфортных тарифах в роуминге между Беларусью и Россией с 1 марта 2025

Он сообщил о том, что были найдены условия, обеспечивающие равные права для абонентов двух стран. К примеру, если тарифный план включает 300 минут для звонков в другие сети, то указанные минуты также будут использоваться и в роуминге. В том случае, если озвученных минут не предусматривается, то стоимость звонка в роуминге составит 11 белорусских копеек за одну минуту.