«11 копеек за одну минуту звонка, 1 гигабайт мобильного интернета за 4 рубля». Глава Минсвязи сказал о комфортных тарифах в роуминге между Беларусью и Россией с 1 марта 2025

Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган раскрыл тарифы роуминга между Беларусью и Россией с 1 марта 2025 года, пишет БелТА.
Он сообщил о том, что были найдены условия, обеспечивающие равные права для абонентов двух стран. К примеру, если тарифный план включает 300 минут для звонков в другие сети, то указанные минуты также будут использоваться и в роуминге. В том случае, если озвученных минут не предусматривается, то стоимость звонка в роуминге составит 11 белорусских копеек за одну минуту.
— Не менее 300 минут голосовых, из которых не менее 150 — исходящего трафика и не менее 150 — входящего трафика. Среднее нахождение в роуминге — порядка пяти дней, — пояснил Шульган.
По его словам, специалисты проанализировали портрет абонента в роуминге, и названные минуты — это как раз именно то, что даст возможность комфортно себя чувствовать при условии нахождения в сети другого оператора. Он заметил, что в роуминге будет возможность использовать пять гигабайт мобильного интернет-трафика на льготных условиях. Сказано, что один гигабайт будет стоит 4 белорусских рубля.
Ранее президент России Владимир Путин сказал о комфортных тарифах на связь с 1 марта 2025 года.
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