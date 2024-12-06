Главные новости недели с 2 по 6 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 2 по 6 декабря 2024 года.
Путин заявил о возможном размещении «Орешника» в Белоруссии
Путин заявил, что баллистические ракеты «Орешник» могут быть размещены в Белоруссии во второй половине 2025 года после налаживания их серийного производства. Лукашенко публично попросил об этом, отметив важность новых вооружений для безопасности республики.
Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря
Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ состоится 19 декабря. Впервые для сбора и обработки вопросов используют ИИ, их прием начнется 8 декабря.
Лавров дал интервью Такеру Карлсону
Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе разговора были затронуты отношения РФ и США, испытание ракеты «Орешник» и причины начала СВО.
В Южной Корее начали расследование в отношении президента
В Южной Корее расследуют обвинения против президента Юн Сок Еля в госизмене, мятеже и злоупотреблении властью при введении и отмене военного положения. В деле участвуют 120 специалистов, прокуратура создала спецштаб под руководством Пак Се Хена.
КС Румынии аннулировал результаты первого тура выборов президента
Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, на которых победил Кэлин Джорджеску. Решение связано с расследованием о «российском следе» в финансировании его кампании. Обоснование будет опубликовано позже.
Макрон отправил правительство Франции в отставку
Парламент Абхазии отклонил соглашение с РФ, вызвавшее протесты
Парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение о российских инвестициях. Протестующие опасались, что компании РФ поднимут цены на жилье и навредят местному бизнесу.