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Главные новости недели с 2 по 6 декабря 2024 года

Итоги недели с 2 по 6 декабря 2024 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 2 по 6 декабря 2024 года.

Путин заявил о возможном размещении «Орешника» в Белоруссии

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин заявил, что баллистические ракеты «Орешник» могут быть размещены в Белоруссии во второй половине 2025 года после налаживания их серийного производства. Лукашенко публично попросил об этом, отметив важность новых вооружений для безопасности республики.

Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ состоится 19 декабря. Впервые для сбора и обработки вопросов используют ИИ, их прием начнется 8 декабря.

Лавров дал интервью Такеру Карлсону

Источник: МИД РФ

Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе разговора были затронуты отношения РФ и США, испытание ракеты «Орешник» и причины начала СВО.

В Южной Корее начали расследование в отношении президента

В Южной Корее расследуют обвинения против президента Юн Сок Еля в госизмене, мятеже и злоупотреблении властью при введении и отмене военного положения. В деле участвуют 120 специалистов, прокуратура создала спецштаб под руководством Пак Се Хена.

КС Румынии аннулировал результаты первого тура выборов президента

Источник: AP 2024

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, на которых победил Кэлин Джорджеску. Решение связано с расследованием о «российском следе» в финансировании его кампании. Обоснование будет опубликовано позже.

Макрон отправил правительство Франции в отставку

Источник: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье после вотума недоверия. Барнье пробыл в должности лишь три месяца. Макрон осудил оппозицию и заявил, что намерен исполнять обязанности президента до завершения своего срока в 2027 году.

Парламент Абхазии отклонил соглашение с РФ, вызвавшее протесты

Парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение о российских инвестициях. Протестующие опасались, что компании РФ поднимут цены на жилье и навредят местному бизнесу.