«Наш новый рекорд»: пригородные поезда в Башкирии перевезли пять миллионов пассажиров

Пригородные поезда в Башкирии за текущий год перевезли пять миллионов пассажиров. Об этом на своей личной странице в социальных в сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.
Руководитель региона назвал показатель рекордом, поскольку в 2023-м электрички перевезли 4,4 миллиона человек. По словам Хабирова, такого результата удалось достичь благодаря совместной работе с компанией РЖД и Куйбышевской железной дорогой.
В своей публикации глава рассказал о том, что власти развивают проект Уфимской городской электрички. С минувшего января на маршруте было запущено 16 дополнительных пригородных поездов. Всего же сейчас в черте городской агломерации — 55 электричек.
— Мы продолжим повышать комфорт пассажиров в поездах и на вокзалах. Планов впереди много, — заверил Радий Хабиров.
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