Рианна согласилась поработать с баскетболисткой Энджел Риз

Тем временем Рианна недавно намекнула, что уходит из музыки ради работы со своим брендом нижнего белья и в бьюти-индустрии. При этом в июне она заявила, что «готова вернуться в студию» для записи новой пластинки. Предыдущий лонгплей артистки Anti выходил в 2016-м.