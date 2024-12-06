Рианна согласилась поработать с баскетболисткой Энджел Риз

Поп-звезда Рианна и американская баскетболистка Энджел Риз могут выпустить фит. Недавно спортсменка обратилась к певице с такой просьбой на церемонии вручения премии Footwear News Achievement Awards 2024.
«Давай сделаем это! Я всегда готова!» — ответила на предложение Рианна. Позже Риз в своем X (Twitter) написала, что девушки «связались».
Сама Энджел также занимается музыкой и записывает рэп. Кроме того, в этом году она появилась в клипе Карди Би и Latto на трек Put It on Da Floor Again.
Тем временем Рианна недавно намекнула, что уходит из музыки ради работы со своим брендом нижнего белья и в бьюти-индустрии. При этом в июне она заявила, что «готова вернуться в студию» для записи новой пластинки. Предыдущий лонгплей артистки Anti выходил в 2016-м.