Храм-памятник на Казанке отреставрируют в 2025 году — к нему протянут мост

По словам Гущина, после обновления храм предстанет в первозданном виде — в камне. «Несуразный» старый вариант эксперты сохранять посчитали неприемлемым. В перспективе к памятнику протянется пешеходный мост на сваях, рядом появится небольшой павильон для священнослужителей, парковки и причал для речных трамваев. Тем не менее в туристическую площадку превращать его не планируют — храм будет выполнять свои прямые — религиозные — функции.