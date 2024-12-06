В Кабардино-Балкарском госуниверситете совершенствуют систему управления вузом

НАЛЬЧИК, 6 декабря. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ) развивает и совершенствует систему управления. Ответственность за результаты работы вуза пропорционально распределяется между всеми сотрудниками, результатом должна стать более эффективная деятельность учебного заведения, сообщили ТАСС в пресс-службе КБГУ.
«Централизованная модель управления, в которой все замкнуто на фигуре ректора, утрачивает свою эффективность. Оптимальной, на мой взгляд, является тенденция распределения между другими сотрудникам вуза функциональных зон ответственности. В системе управления КБГУ была произведена реформа, которая заключается в делегировании части функций ректора руководителям основных учебных подразделений: факультеты были преобразованы в институты, их директора получили ряд полномочий в соответствии со своим статусом, степень их ответственности за общий результат деятельности вуза возросла. Задача — обеспечить понимание во всех подразделениях каждым сотрудником. В связи с этим важно определить и закрепить роль, функции каждого члена проектной команды», — говорит и. о. ректора КБГУ Юрий Альтудов.
Сейчас в КБГУ процесс руководства и управления осуществляется на разных уровнях, в том числе на уровне директоров 15 учебных подразделений, нескольких проектных групп, которые формируются специально под каждую конкретную задачу. Ядро кадрового состава — это профессора и ученые, то есть авторитетные специалисты. Отмечается, что завершить процесс оптимизации управления в вузе намерены до конца 2024 года.
Перед КБГУ стоит задача исполнения 5−7 приоритетных проектов по различным направлениям. Здесь работу намерены частично переформатировать, то есть объединить, укрупнить по профилям, и предложить сотрудникам на конкурсной основе возглавить некоторые проекты. Главная цель преобразований — генерация идей, трансформация системы управления, достижение целей, определенных стратегией развития вуза и программой стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», участником которой является и КБГУ.
«Реализация такого формата работы, когда используются сильные стороны каждого специалиста, позволит повысить конкуренцию и эффективность управленческой деятельности, ускорит достижение основных целевых показателей вуза, а главное — повысит меру ответственности сотрудников за общий результат деятельности университета. Я нахожу понимание, поддержку со стороны управленческой команды КБГУ и других коллег. У нас уже есть конкретные решения, будем их внедрять», — добавляет Альтудов.