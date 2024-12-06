В Кабардино-Балкарском госуниверситете совершенствуют систему управления вузом

«Централизованная модель управления, в которой все замкнуто на фигуре ректора, утрачивает свою эффективность. Оптимальной, на мой взгляд, является тенденция распределения между другими сотрудникам вуза функциональных зон ответственности. В системе управления КБГУ была произведена реформа, которая заключается в делегировании части функций ректора руководителям основных учебных подразделений: факультеты были преобразованы в институты, их директора получили ряд полномочий в соответствии со своим статусом, степень их ответственности за общий результат деятельности вуза возросла. Задача — обеспечить понимание во всех подразделениях каждым сотрудником. В связи с этим важно определить и закрепить роль, функции каждого члена проектной команды», — говорит и. о. ректора КБГУ Юрий Альтудов.