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Под Ростовом мужчину обвиняют в избиении сотрудника ДПС

В Новошахтинске в отношении мужчины возбудили дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мужчину обвиняют в избиении сотрудника ДПС. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, осенью этого года в Новошахтинске инспектор ДПС остановил водителя автомобиля марки «Тайота Камри». Однако тот проигнорировал правоохранителя. Водитель попытался скрыться и задел автомобилем сотрудника ДПС. Он получил травмы. Позже нарушителя задержали.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

— Расследование уголовного дела продолжается, следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — говорится в сообщении ведомства.