Под Ростовом мужчину обвиняют в избиении сотрудника ДПС

По данным следствия, осенью этого года в Новошахтинске инспектор ДПС остановил водителя автомобиля марки «Тайота Камри». Однако тот проигнорировал правоохранителя. Водитель попытался скрыться и задел автомобилем сотрудника ДПС. Он получил травмы. Позже нарушителя задержали.