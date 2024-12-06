Под Ростовом мужчину обвиняют в избиении сотрудника ДПС

В Ростовской области мужчину обвиняют в избиении сотрудника ДПС. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, осенью этого года в Новошахтинске инспектор ДПС остановил водителя автомобиля марки «Тайота Камри». Однако тот проигнорировал правоохранителя. Водитель попытался скрыться и задел автомобилем сотрудника ДПС. Он получил травмы. Позже нарушителя задержали.
По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
— Расследование уголовного дела продолжается, следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — говорится в сообщении ведомства.