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На территории охотничьих угодий Башкирии неизвестный незаконно убил лося

В Башкирии незаконно застрелили лося.
Источник: Комсомольская правда

В Кармаскалинском районе Башкирии незаконно убили лося. Об этом рассказала пресс-служба Министерства природопользования и экологии республики.

Инцидент произошел на территории охотничьих угодий, закрепленных за ООО «Природа». На место была вызвана оперативная группа МВД. Во время осмотра туши обнаружили пулю.

Специалисты оценили нанесенный животному миру ущерб в 240 тысяч рублей. Полиция начала проверку, стражи порядка устанавливают круг лиц, причастных к браконьерству.

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