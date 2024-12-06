Ярмарки выходного дня помогут россиянам подготовиться к Новому году

Алина из Московской области привозит на ярмарку овощи, она со смехом вспоминает свой второй год работы: «К тому моменту у меня уже появились постоянные покупатели. И, разговорившись с одним, как раз в преддверии Нового года, я рассказывала рецепт своего любимого жаркого по-лермонтовски. И тут заметила, как рецепт записывает стоящая следом в очереди женщина. В тот день я впервые собрала вокруг прилавка собравшихся не за овощами, а за моими рецептами».