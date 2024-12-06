Металкор-группа Shadows Fall вернулась с первым синглом за 12 лет

Американский металкор-коллектив Shadows Fall выпустил первую с 2012-го песню In The Grey. Предыдущим релизом артистов был альбом Fire from the Sky (2012). В том же году команда взяла перерыв после 17 лет работы.
Композиция записана в лучших традициях Shadows Fall, но добавляет, по словам самих музыкантов, «новые элементы и подходы». Вокалист группы Брайан Фэйр отметил, что In the Grey затрагивает тему депрессии: «Это чувство, будто тяжесть гравитации обрушивается на вас или вы заключены в темных водах собственного разума и пытаетесь подняться на поверхность и сделать вдох».
Исполнители также намекнули, что слушателей ждет больше новой музыки, которую они начали записывать еще во время воссоединения в 2021-м.
Ранее лидер метал-коллектива Cradle Of Filth Дэни Филт рассказал, какой будет их следующая пластинка.