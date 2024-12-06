Металкор-группа Shadows Fall вернулась с первым синглом за 12 лет

Композиция записана в лучших традициях Shadows Fall, но добавляет, по словам самих музыкантов, «новые элементы и подходы». Вокалист группы Брайан Фэйр отметил, что In the Grey затрагивает тему депрессии: «Это чувство, будто тяжесть гравитации обрушивается на вас или вы заключены в темных водах собственного разума и пытаетесь подняться на поверхность и сделать вдох».