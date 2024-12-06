Создан первый в мире ИИ-счетчик для борьбы с нелегальным майнингом

ИИ-счетчик не только фиксирует данные, но и анализирует поведение потребителей. При подключении к системе он получает информацию о мощности и частоте электросигнала для выявления нестандартных нагрузок и сигнализирует об этом поставщику энергии. Например, если в жилом районе появляется активность, характерная для криптофермы.