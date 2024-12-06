Создан первый в мире ИИ-счетчик для борьбы с нелегальным майнингом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), компания «Лартех» и концерн «Энергомера» создали первый в мире счетчик электроэнергии с искусственным интеллектом (ИИ). Разработка поможет бороться с нелегальным майнингом, сообщили в пресс-службе СПбГУ.
«Наш прибор с искусственным интеллектом — это не просто инновация. Это шаг к более прозрачной экономике и безопасной энергосистеме. Он помогает выявлять нелегальное потребление и оптимизировать работу энергосетей, повышая их надежность и эффективность», — привели в пресс-службе слова генерального директора «Лартех» Дмитрия Полторака.
Как уточнили в университете, майнинг криптовалют — одна из самых острых проблем для энергетической системы России. В регионах с низкими тарифами на электроэнергию нелегальные майнеры создают огромные нагрузки на сети, что приводит к перебоям и убыткам для ресурсоснабжающих компаний. Разработанный специалистами прибор способен решить эту проблему, автоматически распознавая аномальное потребление электроэнергии и предотвращая злоупотребления.
ИИ-счетчик не только фиксирует данные, но и анализирует поведение потребителей. При подключении к системе он получает информацию о мощности и частоте электросигнала для выявления нестандартных нагрузок и сигнализирует об этом поставщику энергии. Например, если в жилом районе появляется активность, характерная для криптофермы.
Кроме этого, ученые СПбГУ и специалисты «Лартех» разработали антифрод-систему для борьбы с энергетическим мошенничеством. Система анализирует данные, поступающие от умных приборов учета, после чего разработанный алгоритм позволяет выявлять модификацию, незаконные подключения, нецелевое использование и другие способы хищений.