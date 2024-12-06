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«Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» со счетом 3:1

«Салават Юлаев» обыграл 3:1 «Сибирь» в матче КХЛ.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 декабря, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Нэйтан Тодд (забросил шайбу в ворота соперников на 41-ой минуте матча), Александр Хмелевский (48) и Шелдон Ремпал (60). За команду гостей отличился Владимир Бутузов (38).

«СЮ» после 32 игр с 46 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 8 декабря. Команда схлестнется в столице Башкирии с казанским «Ак Барсом».

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