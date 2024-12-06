Лучшие бюджетные символические подарки на Новый год 2025 для родных, знакомых и коллег

Подарки — один из главных атрибутов Нового года. Дарить их не менее приятно, чем получать, но хочется при этом не разориться. Чтобы проявить внимание и заботу, часто достаточно символического и недорогого презента — главное, вложить в него частичку своих эмоций. «Газета.Ru» собрала идеи символических новогодних подарков и советы, как сделать их более персонализированными.