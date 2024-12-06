Разработан медпомощник на основе искусственного интеллекта AIRI

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Медицинского помощника, который по симптомам подсказывает пользователю нужного специалиста, разработали в Институте искусственного интеллекта AIRI. Об этом сообщил гендиректор института, профессор РАН Иван Оселедец.
«Это, грубо говоря, помощник по медицинским вопросам. Можно не искать симптомы в интернете, а ввести свои жалобы, он задаст несколько вопросов и скажет, к какому специалисту можно обратиться. Это уже сейчас работает лучше, чем средний эксперт», — сказал он в пресс-центре ТАСС на площадке регионального информационного центра Ставропольского края.
Оселедец отметил, что проект будет презентован на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве. Еще одним примером применения искусственного интеллекта гендиректор AIRI назвал сортировщика коммунальных отходов, который был разработан и запущен в короткие сроки.
«Этот пример связан с системой прикладного компьютерного зрения по сортировке коммунальных отходов. Система была создана меньше, чем за год. Уже сейчас она работает на заводе. Это пример того, что можно делать качественно и быстро в некоторых областях», — пояснил Оселедец.