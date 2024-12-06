Разработан медпомощник на основе искусственного интеллекта AIRI

«Это, грубо говоря, помощник по медицинским вопросам. Можно не искать симптомы в интернете, а ввести свои жалобы, он задаст несколько вопросов и скажет, к какому специалисту можно обратиться. Это уже сейчас работает лучше, чем средний эксперт», — сказал он в пресс-центре ТАСС на площадке регионального информационного центра Ставропольского края.