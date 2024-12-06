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Жители Башкирии смогут чаще летать на Шри-Ланку

Из Уфы запустят прямые авиарейсы на Шри-Ланку.

Источник: Комсомольская правда

Из Уфы запустят прямые авиарейсы на Шри-Ланку. Это следует из документа, который был опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Министерство иностранных дел России в своей ноте посольству Шри-Ланки сообщило, что авиакомпанию Red Wings назначили выполнять воздушные перевозки из 13 городов страны на Шри-Ланку. В числе этих городов значится и столица Башкирии.

Отмечается, что самолеты из Уфы в Коломбо будут летать шесть раз в неделю.

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