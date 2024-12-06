В Госдуме раскритиковали идею заменить Ахеджакову в «Иронии судьбы» Боярской

«Исходя из нашей практики, мы понимаем, что Ахеджакову никто не признает иностранным агентом, — это раз. Проверку никто проводить не будет, потому что она это все заявила на территории другой страны, — это два. Мы неоднократно обращались, чтобы лишить Ахеджакову звания народной артистки России, но у Министерства культуры позиция такая: пока артист не совершит серьезное преступление, у них нет основания лишать человека звания народного артиста России», — разъяснил Бородин в разговоре с NEWS.ru.