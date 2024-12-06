В Ростовской области на срочную службу заступили порядка 4000 призывников

По итогам первого этапа осеннего призыва больше 90% ношей из Ростовской области отправились к местам несения службы. Отметим, что солдаты не будут проходить службу на территории ДНР и ЛНР. Большая часть парней будут служить в частях и соединениях Южного военного округа.