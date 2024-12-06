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Из Ростовской области в Саудовскую Аравию отправили 27 тонн мяса птицы

В Саудовскую Аравию экспортировали 27 тонн мяса птицы из донского региона.

Источник: Комсомольская правда

Из Ростовской области в Саудовскую Аравию отправили несколько десятков тонн мяса птицы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Согласно опубликованной информации, из донского региона экспортировали 27 тонн мяса птицы. Продукты отправились в Саудовскую Аравию. Мясо признали безопасным и полностью соответствующим требованиям страны-импортера.

Качество подтверждено результатами лабораторных исследований, которые провели в Донском филиале ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».

В отношении законности происхождения продукции нарушений не обнаружили.