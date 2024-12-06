На следующей неделе в больше чем сотне уфимских домов отключат воду

В Уфе на следующей неделе в больше чем сотне домов отключат воду. Об этом сообщило предприятие «Уфаводоканал».
Отключения горячего и холодного водоснабжения ожидают 10, 11 и 12 декабря граждан, которые живут в Кировском, Октябрьском, Советском районах. Эти меры связаны с проведением ремонтных работ.
Отключения воды ожидаются в многоквартирных и частных домах на улице Златоустовской, Речной, Чекалина и Стерлитамакской, а также в здании Следственного комитета Башкирии, реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, школе № 127, нескольких предприятиях и организациях.
Полный список и расписание отключений опубликован на сайте предприятия «Уфаводоканал».
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