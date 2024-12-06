На следующей неделе в больше чем сотне уфимских домов отключат воду

Отключения воды ожидаются в многоквартирных и частных домах на улице Златоустовской, Речной, Чекалина и Стерлитамакской, а также в здании Следственного комитета Башкирии, реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, школе № 127, нескольких предприятиях и организациях.