На Ростовскую область надвигается штормовой ветер до 18 метров в секунду

В Ростовской области ожидается штормовой ветер. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По данным специалистов, 7 декабря в Ростовской области ожидается штормовой ветер. Порывы достигнут до 18 метров в секунду. Из-за этого возможны обрывы проводов линий электропередачи до падения деревьев.
Отметим, что автовладельцам стоит оставлять транспортные средства в специально отведенных местах. Температура воздуха составит до +3 градусов в дневное время и +2 градусов ночью. В некоторых районах ожидается дождь с мокрым снегом.