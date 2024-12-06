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На Ростовскую область надвигается штормовой ветер до 18 метров в секунду

Жителей Ростовской области предупредили о сильном ветре.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ожидается штормовой ветер. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным специалистов, 7 декабря в Ростовской области ожидается штормовой ветер. Порывы достигнут до 18 метров в секунду. Из-за этого возможны обрывы проводов линий электропередачи до падения деревьев.

Отметим, что автовладельцам стоит оставлять транспортные средства в специально отведенных местах. Температура воздуха составит до +3 градусов в дневное время и +2 градусов ночью. В некоторых районах ожидается дождь с мокрым снегом.