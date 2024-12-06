Более пяти тысяч уфимских жилых дома капитально отремонтируют в течение 42 лет

Сегодня, 6 декабря, в мэрии Уфы прошло совещание оперативного штаба. На нем с докладом о реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов выступил первый заместитель генерального директора НОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РБ» Павел Кузин.
В программу, которая рассчитана на 42 года, включено 5078 домов. Первый заместитель главы администрации столицы Башкирии Сергей Кожевников отметил, что сейчас есть два вида капремонта, имеющих приоритет при планировании, — кровли и фасадов. В то же время есть здания, в которых за время действия программы ремонт не проводили ни по одному виду работ.
В связи с вышеобозначенным вице-мэр заявил о необходимости проанализировать планы капитального ремонта МКД до 2055 года.
— Люди должны понимать, когда и какие работы будут проведены, — считает Кожевников.
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