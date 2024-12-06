Более пяти тысяч уфимских жилых дома капитально отремонтируют в течение 42 лет

В программу, которая рассчитана на 42 года, включено 5078 домов. Первый заместитель главы администрации столицы Башкирии Сергей Кожевников отметил, что сейчас есть два вида капремонта, имеющих приоритет при планировании, — кровли и фасадов. В то же время есть здания, в которых за время действия программы ремонт не проводили ни по одному виду работ.