Гандболистки «Ростов-Дрна» одержали очередную победу

Гандбольное Южное дерби завершилось победой донских красавиц. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Матч проходил 6 декабря — наши спортсменки вышли на поле против команды из Краснодара.
Многие знают, что игра с «Кубанью» — это всегда море эмоций и большое противостояние двух сильных команд. На протяжении всей игры наши спортсменки держали оборону. Несмотря на сильного противника, ростовские гандболистки смогли выстоять и одержать победу.
Игра завершилась со счетом 36:25.