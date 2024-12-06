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Гандболистки «Ростов-Дрна» одержали очередную победу

Ростовские гандболистки обыграли команду из Краснодара.

Источник: Комсомольская правда

Гандбольное Южное дерби завершилось победой донских красавиц. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Матч проходил 6 декабря — наши спортсменки вышли на поле против команды из Краснодара.

Многие знают, что игра с «Кубанью» — это всегда море эмоций и большое противостояние двух сильных команд. На протяжении всей игры наши спортсменки держали оборону. Несмотря на сильного противника, ростовские гандболистки смогли выстоять и одержать победу.

Игра завершилась со счетом 36:25.