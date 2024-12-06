Подтверждена связь между двумя «столпами» квантовой физики

Ученые впервые на практике продемонстрировали это в рамках эксперимента, в ходе которого физики особым образом «закрутили» луч лазера и пропустили его через интерферометр. Он представляет собой оптический прибор, позволяющий расщеплять поток частиц света на две части и определять разницу между его половинами. Ученые собрали этот интерферометр таким образом, что характер расщепления им луча лазера можно было очень быстро менять, а также блокировать движение частиц света в одном из двух его «рукавов».