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На протяжении 18 дней для уфимцев будут работать 14 елочных базаров

В Уфе с 15 по 31 декабря будут работать 14 елочных базаров.

Источник: Комсомольская правда

Для жителей Уфы откроют елочные базары. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Места для них старались подобрать с учетом наибольшей посещаемости и действующей в столице Башкирии схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Власти провели торги и заключили соответствующие договоры по 14 площадкам. Кроме того, продажу елок организуют возле крупных торговых центров, на сельхозярмарках и фермерских рынках.

Открытие елочных базаров состоится уже на следующей неделе — 15 декабря. Они будут работать вплоть до последнего дня года — до 31 декабря.

Мэрия опубликовала список всех площадок:

ДЕМСКИЙ РАЙОН.

— около торгового комплекса «Алтын» (две площадки) — ул. Правды, 21.

КИРОВСКИЙ РАЙОН.

— около торгового комплекса «Кувыкинский» — ул. Степана Кувыкина, 16.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

— через дорогу от торгового центра «Экватор» — рядом с ул. Ленина, 102.

— остановка «Округ Галле» — рядом с пр. Октября, 21.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.

— напротив торгово-сервисного комплекса «Заречный» — рядом с ул. Ахметова, 326.

— перекресток улиц Гафури и Пушкина.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН.

— остановка «Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами Гарипова» — рядом с пр. Октября, 91.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН.

— около торгово-сервисного комплекса «Гагаринский» — рядом с ул. М. Рыльского, 17.

— площадь перед Дворцом Спорта — ул. Р. Зорге, 41.

— около сквера «Первому учителю» — рядом с ул. Р. Зорге, 44.

— остановка «Спортивная» (четная сторона).

— перекресток улиц Российская и Кольская.

— около торгово-сервисного комплекса «Корсо» — рядом с ул. Ю. Гагарина, 36.

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