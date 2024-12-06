На протяжении 18 дней для уфимцев будут работать 14 елочных базаров

Для жителей Уфы откроют елочные базары. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Места для них старались подобрать с учетом наибольшей посещаемости и действующей в столице Башкирии схемы размещения нестационарных торговых объектов.
Власти провели торги и заключили соответствующие договоры по 14 площадкам. Кроме того, продажу елок организуют возле крупных торговых центров, на сельхозярмарках и фермерских рынках.
Открытие елочных базаров состоится уже на следующей неделе — 15 декабря. Они будут работать вплоть до последнего дня года — до 31 декабря.
Мэрия опубликовала список всех площадок:
ДЕМСКИЙ РАЙОН.
— около торгового комплекса «Алтын» (две площадки) — ул. Правды, 21.
КИРОВСКИЙ РАЙОН.
— около торгового комплекса «Кувыкинский» — ул. Степана Кувыкина, 16.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
— через дорогу от торгового центра «Экватор» — рядом с ул. Ленина, 102.
— остановка «Округ Галле» — рядом с пр. Октября, 21.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
— напротив торгово-сервисного комплекса «Заречный» — рядом с ул. Ахметова, 326.
— перекресток улиц Гафури и Пушкина.
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН.
— остановка «Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами Гарипова» — рядом с пр. Октября, 91.
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН.
— около торгово-сервисного комплекса «Гагаринский» — рядом с ул. М. Рыльского, 17.
— площадь перед Дворцом Спорта — ул. Р. Зорге, 41.
— около сквера «Первому учителю» — рядом с ул. Р. Зорге, 44.
— остановка «Спортивная» (четная сторона).
— перекресток улиц Российская и Кольская.
— около торгово-сервисного комплекса «Корсо» — рядом с ул. Ю. Гагарина, 36.
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