Дурова впервые допросили в суде Парижа

Допрос состоялся в пятницу, 6 декабря. Дуров прибыл в суд со своими адвокатами Давидом-Оливье Камински и Кристофом Ингреном. Бизнесмен не дал журналистам развернутый комментарий, ограничившись фразой о доверии французскому правосудию.
Адвокат Камински назвал абсурдной позицию обвинения, согласно которой Дуров замешан в преступлениях, совершенных через Telegram.
Дуров был в конце августа задержан по прилете в аэропорту Парижа, его на несколько дней поместили под арест, а затем отпустили под залог в €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Претензии касались модерации Telegram и отказ от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении детской порнографии, мошенничестве и других преступлениях.
Предприниматель с обвинениями не согласен и предупреждает о негативных последствиях для бизнес-климата во Франции в связи с делом: «Ни один инноватор никогда не будет создавать новые инструменты, если знает, что может понести личную ответственность за возможное злоупотребление этими инструментами». «Утверждения в некоторых СМИ, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности», — написал он.
Telegram после задержания Дурова стал раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы.