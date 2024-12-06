Дурова впервые допросили в суде Парижа

Дуров был в конце августа задержан по прилете в аэропорту Парижа, его на несколько дней поместили под арест, а затем отпустили под залог в €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Претензии касались модерации Telegram и отказ от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении детской порнографии, мошенничестве и других преступлениях.