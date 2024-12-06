В Краснодарском крае школьник набросился на одноклассников с ножом

По словам одной из одноклассниц нападавшего, он всегда носил с собой нож «в целях самозащиты». Отец мальчика был в курсе и разрешал ему выносить оружие из дома. Девочка утверждает, что мужчина не увидел в произошедшем ничего страшного и заявил, что сын «в целом поступил правильно».