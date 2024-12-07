Что можно и нельзя делать в день Катерины 7 декабря, который называют Санница

Не рекомендуется одиноким девушкам с кем-либо ссориться и злиться 6 декабря. Предки верили, что по указанной причине они не смогут быстро выйти замуж. Кроме того, замужним женщинам не следует надевать новую обувь. Считается, что это может спровоцировать ссору супругов. Не рекомендуется подметать пол, так как можно вымести благополучие.