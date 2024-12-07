Что можно и нельзя делать в день Катерины 7 декабря, который называют Санница

Православная церковь 7 декабря вспоминает святую Екатерину Александрийскую. В народе принято отмечать Катеринин день, или день Катерины. Но существует еще одно название — Катерина Санница. Оно связано с тем, что с указанной даты начинали кататься на санях.
Что нельзя делать 7 декабря.
Не рекомендуется одиноким девушкам с кем-либо ссориться и злиться 6 декабря. Предки верили, что по указанной причине они не смогут быстро выйти замуж. Кроме того, замужним женщинам не следует надевать новую обувь. Считается, что это может спровоцировать ссору супругов. Не рекомендуется подметать пол, так как можно вымести благополучие.
Что можно делать 7 декабря.
По традиции, было принято ходить в церковь и молиться святой Катерине, которая считается покровительницей брака. Также в указанный день открывали санный путь.
Согласно приметам, ясная погода предвещает холодную зиму. В том случае, если 7 декабря тепло, то морозов ждали в конце декабря. Туман предупреждает о сильном похолодании после 17 декабря.
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