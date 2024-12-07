«Посоветовала мне не петь!» Белорусский певец Дмитрий Колдун рассказал о неожиданном совете от Аллы Пугачевой

Белорусский и российский певец рассказал о совете, который дала ему Алал Пугачева. О своем опыте общения с легендой советской и российской сцены Дмитрий как на духу рассказал ведущей YouTube-проекта «Proжизнь» Юлии Ягафаровой.
— С ней (Аллой Пугачевой. — Ред.) я познакомился впервые на каком-то проекте, по-моему, это были «Две звезды» в 2008, — начал было Дмитрий, но тотчас поправил сам себя, ведь все было совсем не так, а гораздо раньше.
Дмитрий рассказал о первой беседе с Аллой Пугачевой. Фото: скриншот видео YouTube-проекта «Proжизнь».
— Нет, познакомился по телефону, когда она мне советовала не брать ноту, которую у меня не получалось брать на «Евровидении» (Дмитрий выступал от Беларуси в 2007-м, заняв шестое место — это лучший результат республики за все время участия в конкурсе. — Ред.). Она позвонила, Филипп передал трубку, она мне сказала просто: «Не можешь взять ноту — не бери!» Вот что она мне сказала, — поделился Дмитрий воспоминанием о первой беседе с народной артисткой СССР.
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