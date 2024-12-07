«Посоветовала мне не петь!» Белорусский певец Дмитрий Колдун рассказал о неожиданном совете от Аллы Пугачевой

— Нет, познакомился по телефону, когда она мне советовала не брать ноту, которую у меня не получалось брать на «Евровидении» (Дмитрий выступал от Беларуси в 2007-м, заняв шестое место — это лучший результат республики за все время участия в конкурсе. — Ред.). Она позвонила, Филипп передал трубку, она мне сказала просто: «Не можешь взять ноту — не бери!» Вот что она мне сказала, — поделился Дмитрий воспоминанием о первой беседе с народной артисткой СССР.